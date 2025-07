BISER ŽELEZNIČARA PORUČIO PRED NOVU SEZONU: Protiv Partizana moramo da odigramo muški!

Fudbaler Železničara Janko Jevremović u intervjuu za klupski sajt govorio je o predstojećoj sezoni, ciljevima timskim i ličnim, atmosferi u timu i odnosima među igračima, kao i novoj ulozi koju mu je pripremio trener Radomir Koković.

FOTO: Železničar Pančevo

Talentovani vezista ulazi u drugu sezonu u dresu Železničara.

– Od prvog dana se radi intenzivno i jako, stižemo da odradimo sve od teretane sa kondicionim trenerom, do terena sa glavnim trenerom i pomoćnicima. Lakše mi je sad, druga godina u timu. Prva godina je prošla kako je prošla, druga će sigurno biti bolja od prethodne – istakao je Jevremović.

Železničar je ispunjen mladim igračima, poput 20-godišnjeg Jevremovića.

– Svi smo približnih godina, ali imamo par iskusnih igrača, da bi postojao balans. Naravno, lakše je kad imaš saigrače svojih godina. Kako na terenu, tako i van njega. Ja najbolji odnos imam sa Nikolom Jovanovićem pošto smo igrali zajedno u Partizanu u mlađim selekcijama. Poznajem od ranije i Stefana Pirgića, igrali smo par derbija jedan protiv drugog. Bili smo rivali, sada smo saigrači. Lepo je igrati sa njim.

U timu je i nekoliko iskusnih igrača, poput golmana Zorana Popovića, defanzivca Miloša Kosanovića…

– Znači nam njihovo prisustvo. Konkretno, od Popovića sam mnogo naučio i prošle sezone. On je prošao mnogo toga, zna šta me čeka, kako treba da se ponašam, kako da dođem do cilja. Znači mi svaki njegov savet. Generalno je atmosfera odlična u timu.

Sa trenerom Radomirom Kokovićem je ekipa prošla prve pripreme, a Jevremović je dobio i nešto drugačiju ulogu.

– U ovom sistemu više mi odgovara pozicija „osmice“. Šef insistira na kratkim pasovima, kombinacijama na uskom prostoru, pa ti igrači u sredini imaju više kontakata sa loptom, to mi više prija i odgovara.

Jevremović je pre Železničara igrao za Partizan, čiju je omladinsku školu prošao. Značajno iskustvo nosi iz Humske.

– Koliko mi to znači, toliko i otežava. Jer nosim iza sebe veliki klub. Ali potrudiću se da opravdam ta očekivanja. Biće novi Janko u novoj sezoni, mnogo bolji od prethodne sezone. Spreman sam. Očekujem i prvenac u dresu Železničara, sigurno će se dogoditi.

Ciljevi u narednoj sezoni su jasni.

– Cilj je plej-of. Prošle godine je izmakao. Daćemo sve od sebe da budemo u top 8. Ekipa zaslužuje u to i svi verujemo u to.

Železničar u prvom kolu čeka Partizan u nedelju od 20 sati, pa u drugoj rundi gostuje Radničkom iz Kragujevca. Dve izuzetno jaka rivala na startu.

– Mislim da je bolje odmah igrati protiv jakih. Mi svakako moramo da prođemo te mečeve. Ako hoćemo u top 8, moramo da odgovorimo tim ekipama koje su prošle sezone bile u plej-ofu. Moramo protiv njih da odgovorimo muški, ukoliko želimo da izborimo plej-of – zaključio je Jevremović.