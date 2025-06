"JEDVA ČEKAM DA ZAIGRAM NA MARAKANI": Miloš Veljković se prvi put obratio kao igrač Crvene zvezde

CRVENA zvezda je ovog leta dovela Miloša Veljkovića koji se sa ekipom nalazi na Zlatiboru gde se priprema za novu sezonu i prvi put se obratio kao igrač crveno-belih.

FOTO: FK Crvena zvezda

Najpre se obratio sportski direktor kluba sa "Marakan" Mitar Mrkela, koji je istakao da je dolazak doskorašnjeg fudalera Verdera od izuzetnog značaja za tim.

- Miloša Veljkovića poznajem dosta dugo, od njegove 15 ili 16 godine, kada je odlučio posle našeg razgovora i sa tadašnjim selektorom kadetske reprezentacije Nenadom Sakićem da igra za nacionalni tim Srbije. On je posle toga postao standardan igrač u svim reprezentativnim selekcijama i doneo je mnogo radosti Srbiji, a i meni lično budući da sam tada radio u Fudbalskom savezu Srbije. Pre svega govorim o Evropskom prvenstvu u Litvaniji kada smo osvojili zlatnu medalju, kao i o Svetskom prvenstvu na Novom Zelandu dve godine kasnije kada smo postali svetski prvaci. Sa Milošem sam uvek bio u kontaktu, stalno smo razgovarali o mogućnosti da dođe u Crvenu zvezdu, a to se u ovom letnjem prelaznom roku ostvarilo i veoma mi je drago. Doveli smo kvalitetnog fudbalera i iskusnog štopera, koji je igrao deset godina u Bundesligi. Siguran sam da će doneti dodatni kvalitet našoj ekipi i da će osnažiti našu odbranu, uz to naravno i uticati da ekipa bude bolja i da se mladi igrači, koji igraju na njegovoj poziciji razvijaju kako treba - rekao je Mrkela.

Ovaj 29-godišnjak rođen u Bazelu ne krije da jedna čeka da zaigra pred punim stadionom "Rajko Mitić". On je zadužio dres sa brojem 13.

- Dobro se osećam u Zvezdi, iako sam malo umoran od treninga. Nadam se da ću kroz par nedelja biti na 100 posto fizičke spreme. Za sada sve protiče u najboljem redu, po planu. Ciljevi su veliki, ali moramo da pokažemo kvalitet na terenu. Svi su upoznati sa činjenicom da želimo da se plasiramo u Evropu, kao i da osvojimo titulu i duplu krunu. Samim tim ciljevi u Crvenoj zvezdi su isti. Igrao sam već na Marakani sa reprezentacijom, ali jedva čekam da to ponovim sa Zvezdom, kako bih nastupao pred našim navijačima. Nadam se da će biti tu kada počnu utakmice, kako bi nas podržali. Radujem se tome - zaključio je Veljković.

Podsetimo, pored njega Crvena zvezda je dovela štopera Rodrigaa i levog beka Naira Tiknizjana.

