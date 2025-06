FSS O NETAČNIM TVRDNJAMA SEBASTIJANA KERKEZA, OCA MLADOG IGRAČA MILOŠA: Istina je potpuno drugačija, hvala svim mladim igračima koji srcem

POVODOM izjava Sebastijana Kerkeza u jednom podkastu, u kojima je izneo netačne tvrdnje u vezi sa navodnim nezainteresovanim pristupom Fudbalskog saveza Srbije prema njegovom sinu Milošu Kerkezu, Savez želi da obavesti javnost o sledećem:

Foto: FSS

Fudbalski savez Srbije je u više navrata i sa punim uvažavanjem pristupio pokušajima da ubedi mladog Miloša Kerkeza da svoju budućnost veže za reprezentaciju Srbije. Kontakti su bili višestruki, vođeni s jasnom željom da se mladom igraču pruži osećaj poštovanja, podrške i pripadnosti.

„Iznenađuje me lakoća s kojom su izrečene netačne tvrdnje o navodnoj nezainteresovanosti Fudbalskog saveza Srbije za Miloša Kerkeza. Istina je potpuno drugačija.” – ističe direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić koji je lično razgovarao u više navrata sa Miloševim ocem, Sebastijanom Kerkezom.



“Praksa Saveza je da razgovore vodimo sa roditeljima u situacijama kada su deca još uvek maloletna. Tako je bilo i u slučaju Miloša Kerkeza, kao I u slučajevima Aleksandra Pavlovića I Stefana Bajčetića. Najmanje pet puta sam zvao oca Sebastijana i svaki taj razgovor nije trajao manje od sat vremena. I u svakom tom kontaktu, izražavao sam veliku i iskrenu želju Saveza da Miloš obuče dres Srbije. Bilo je jasno da se radi o talentovanom i perspektivnom igraču i želeli smo da bude deo naše budućnosti.Pored direktne komunikacije, zamolio sam i Miloševe saigrače iz Milana, Radeta Krunića i Marka Lazetića, da sa njim neformalno razgovaraju, da mu prenesu našu želju i pokušaju da ga motivišu da se odluči za Srbiju. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći, bez pritisaka i sa poštovanjem prema njegovoj odluci.” – kaže Lazetić i dodaje da je od samog početka bilo jasno da porodica Kerkez ima drugačije planove.

“Tokom jednog razgovora, otac Sebastijan mi je otvoreno rekao da će se Miloš opredeliti za Mađarsku jer je to – citiram ‘najlakši i najbrži put da on i supruga dobiju mađarski pasoš’. Takve razloge neću komentarisati, ali ih ne možemo nazvati sportskim. Zato me dodatno čudi da se sada u javnosti gradi narativ o nebrizi ili neozbiljnosti Saveza, jer je istina potpuno drugačija.”

Lazetić je osetio želju da apostrofira imena nekih igrača čija se razmišljanja ne podudaraju sa stavovima Sebastijana Kerkeza.

“Na sreću, imamo i drugačije primere, poput Lazara Samardžića i Jan-Karla Simića. Ili malog Nemanje Motike. Iako svestan svih posledica i problema sa kojima će se suočiti u Bajernu, bez trunke dileme prihvatio je poziv Srbije, pokazujući ogroman patriotizam i privrženost dresu koji nosi. Fudbalski savez Srbije će uvek raditi u interesu mladih igrača i naše reprezentacije. A ko god želi da igra za Srbiju – zna da su vrata širom otvorena. Svi ostali imaju pravo na svoj put, ali onda treba i da preuzmu odgovornost za sopstvene odluke.“ – jasan je Nikola Lazetić.

Fudbalski savez Srbije izražava žaljenje zbog pokušaja da se kroz medijske nastupe naruši kredibilitet njegovih selekcija i ljudi koji savesno i profesionalno rade svoj posao. U duhu istine, sporta i fer-pleja, osećali smo obavezu da se oglasimo i zaštitimo integritet Saveza i naših selektora.

Zahvaljujemo svim mladim igračima koji sa ponosom nose dres Srbije i pozivamo sve koji razmišljaju o takvom putu – da to učine srcem i bez kalkulacija.