"ISHOD PRVENSTVA REŠEN PRE POČETKA ŠAMPIONATA!" Žoze Murinjo besan nakon novog poraza Fenerbahčea

Fudbaleri Fenerbahčea poraženi su u istanbulskom derbiju od Bešiktaša kod kuće sa 1:0 u meču 34. kola Super lige Turske i sada još samo teoretski mogu do titule.

FOTO: Tanjug/AP

Trener Fenera, Žoze Murinjo, bio je izuzetno besan nakon ovog poraza.

- Ishod prvenstva bio je odlučen i pre nego što je šampionat počeo. Presudile su utakmice koje smo izgubili kod kuće, ali je ishod šampionata bio jasan i pre nego što je on počeo - rekao je Portugalac, koji je bio nezadovoljan suđenjem.

- Penal koji je dosuđen danas za Bešiktaš, pa onaj koji nije dosuđen En Nesiriju... Videlo smo koliko puta nam penal poput današnjeg nije dosuđen. Umoran sam od pričanja! Uopšte nismo zaslužili da izgubimo. Previše smo gubili loptu u prvom poluvremenu. U tom smislu smo bili bolji u drugom poluvremenu. Odbranili su se dobro, njihov golman je pravio dobre odbrane. Uspeli su da kontrolišu rezultat - bio je nezadovoljan Murinjo.

Iskusni stručnjak smatra da neki igrači u njegovom timu jednostavno nisu dovoljno dobri.

- Branili su se organizovano. Mislili smo da će izaći sa istom strategijom kao u prethodnom meču sa Galatasarajem i verovalo smo da sa tim nećemo imati problema. Neki od naših igrača ne mogu da igraju dovoljno dobro, to takođe utiče na učinak našeg tima. Želeli smo da dobijemo današnji meč, ali nismo mogli da iskoristimo jednostavne prilike za gol. Čestitam Bešiktašu, nismo zaslužili da izgubimo - konstantovao je Murinjo i nije želeo da govori o svom ostanku na klupi Fenera.

- Neću pričati o sledećoj godini jer to su interne stvari. O njima se ne raspravlja pred medijima. Ako postoji nešto u čemu sam veoma dobar, to je poštovanje koje pokazujem prema upravi kluba i predsedniku. Zato neću ovde da govorim o našim, unutrašnjim stvarima - zaključio je on.

