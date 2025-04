ZA NIŠLIJE BITI ILI NE BITI: Radnički gostuje Železničaru, "Realu sa Nišave" ovo treba da prelomi sezonu (VIDEO)

Fudbalski klub Radnički gostovaće u trećem kolu plej-aut faze Superlige Srbije ekipi Železničara u Pančevu.

FOTO: A. Ilić

Očekivanja od naredne utakmice izneo je šef stručnog štaba Radničkog Siniša Dobrašinović koji je još jednom istakao da je njegovom timu potrebna jedna pobeda da stvari krenu na bolje.

- Očekuje nas teška utakmica i izuzetno dobar protivnik. Železničar je ekipa koja pokušava da igra kroz "posed" lopte i na taj način kreira šanse. Biće ovo zanimljiva utakmica, zbog toga jer i mi imamo sličan stil igre. Imaju veoma dobre igrače, kao što su Milunović koji daje sigurnost ekipi i golman Popović. Takođe, imaju i nekoliko dobrih mlađih igrača, poput Mitrovića. Spremili smo se dobro za ovu utakmicu i idemo na pobedu. Igramo dobro, ali nam je u prethodnim utakmicama nedostajalo malo sreće, koncentracije, a možda i znanja. Verujem da će jedna pobeda pokrenuti sve. Zato jurimo ka pobedi i nadam se da ćemo je zabeležiti u Pančevu, ističe šef stručnog štaba Dobrašinović.

On još dodaje da će do kraja prvenstva svaka utakmica biti kao finale, ali i šansa za izlazak iz trenutne situacije.

- Pobeda bi nam vratila samopouzdanje, iako igre ne pokazuju da ekipa baš toliko nema samopouzdanja. Čini mi se da nam nedostaje malo sreće da utakmice, koje možemo, prelomimo u našu korist. Imali smo šanse, i protiv Čukaričkog, i protiv IMT-a, da završimo utakmice, ali nismo. Mislim da će se to desiti uskoro. Verujem u kvalitet igrača i naš zajednički rad.

Znaju dobro i igrači u kakvoj se situaciji nalaze. Ipak isto tako veruju da imaju snage i volje da izađu iz trenutne situacije.

- Očekuje nas teška utakmica, a takve će biti sve do kraja prvenstva. Želimo da prekinemo niz bez pobede. Dva i po meseca nismo pobedili i to dovodi do pada samopouzdanja. Verujemo da možemo preokrenuti situaciju. Ima još pet utakmica do kraja, odnosno 15 bodova je u opticaju. Treba nam ta jedna pobeda da prelomimo i krenemo normalnim tokom. Jeste teško, ali nadam se da će sve biti kako treba. Dobro je što su svi igrači posle dužeg vremena spremni. Nadam se da možemo da dobijemo ovu utakmicu u Pančevu, ističe prvotimac Radničkog Radomir Milosavljević.

Utakmica, Železničar-Radnički, biće odigrana u ponedeljak 28. aprila od 18:30 časova. Glavni sudija biće Srđan Jovanović.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“