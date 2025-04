"JOŠ JEDNOM ĆU DA PONOVIM!" Vladan Milojević - Feđa Dudić, nova runda

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević na zanimljiv način je odgovarao na pitanja medija pred utakmicu drugog kola plej-ofa Superlige Srbije koju stari/novi šampion igra u sredu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923 od 19 časova.

FOTO: FK Crvena zvezda/Printskrin/Jutjub

Priča je počela podsećanjem na prethodnu utakmicu crveno-belih, u Skoplju protiv Vardara.

- Mislim da je u Skoplju bila jedna lepa humanitarna utakmica, sa druge strane, po intenzitetu prava takmičarska, ali u svakom slučaju, videćemo koji će igrači izaći sutra na teren - počeo je Milojević.

Zvezda uvek ima motiv, čak i kada je titula obezbeđena.

- Uvek morate da nađete motiv, mi ga uvek imamo na pretek i to moji igrači znaju. Od odnosa prema treningu, takav odnos tražim i na utakmici.

Govorio je Milojević o kvalitetima ekipe Radničkog:

- Radnički je dobra ekipa, koja igra u dosta jakom intenzitetu i to u kontinuitetu u poslednje dve godine. Dobro su izbalansirana ekipa, u svakom slučaju, ko god bude igrao moramo obratiti pažnju. Kvalitetna su i dobra ekipa.

A onda, za mnoge " glavna tema":

Milojević o odnosu sa trenerom Radničkog Feđom Dudićem

- Mislim da je to preuveličano i već sam o tome pričao. Još jednom ću da ponovim, ali je verovatno to medijima interesantno. Ja rad kolege Dudića poštujem i respektujem. To je pokazao, jednostavno nema nikakvog ličnog dela između nas i ovim bih završio svaku priču. Kvalitetan je i dobar trener koji je svoj rad pokazao kroz Radnički i to potvrdio rezultatima.

Feđa Dudić, trener kragujevačkog Radničkog 1923 / Printskrin/Sport centar/Jutjub

Istakao je iskusni stručnjak da će tim za meč znati posle treninga.

- Ne znam, ne bismo trebali da pričamo o bonusima, ovde pričamo o mladim igračima. Nije samo bonus taj igrač koji je mlad, ima neki igrač koji zavređuje pažnju, a da nije bonus. Videćemo, u ovom momentu je sigurno da Šerif Endiaje ima kartone, on neće imati pravo nastupa, a danas imamo trening pa ćemo videti na koje igrače možemo da računamo i koje ćemo igrače povesti na put.

Milojević ne razmišlja o obaranju novih rekorda.

- Ne razmišljam tako i ne opterećujem se time. Mislim da o tome ne treba pričati, jednostavno, svaku utakmicu treba gledati ponaosob.

Očekuje trener Zvezde veliki broj navijača na predstojećem susretu u Kragujevcu.

- Pa, iskreno bih voleo.

Medije je interesovalo da li će strateg kluba s Marakane uživo pratiti polufinalne mečeve Bode Glimta u Ligi Evrope.

- Verovatno neću, ali da ih pratim, da.

Mihajlo Cvetković, Zvezdina želja koja je otišla - daleko od Marakane

Prokomentarisao je Milojević transfer fudbalera Čukaričkog Cvetkovića u belgijski Anderleht.

- Pa dobro, gledam na to da je takvu odluku doneo. Svaku odluku treba poštovati. U ovom trenutku je sigurno da je Cvetković jedno talentovano dete, dobar igrač i želim mu sve najbolje u karijeri. Nadam se da je tek na početku svoje karijere koja će biti uspešna i bogata.

Mihajlo Cvetković / FOTO: M. Vukadinović

Ne očekuje Zvezdin trener sličnu utakmicu kao na stadionu “Rajko Mitić”.

- Odigrane utakmice sa svakom narednom nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Igrači Radničkog će se sigurno spremiti na najbolji mogući način da odgovore nama, kao što ćemo se i mi pripremiti. Nikada ne možete da poredite dve utakmice.

Mirko Ivanić je u poslednjoj fazi oporavka od povrede.

- Mislim da je Mirko u završnoj fazi oporavka, polako se integrisao, trenirao je sa ekipom, tako da ćemo videti koliko će minuta dobiti u narednom periodu - zaključio je Vladan Milojević.

