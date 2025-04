"TO JE ONO ŠTO NAS BOLI!" Trener Partizana posle senzacionalne eliminacije iz Kupa Srbije u fudbalu

Fudbaleri Partizana nisu se plasirali u polufinale Kupa Srbije u fudbalu jer su u četvrtfinalnom meču u Beogradu izgubili od TSC-a: posle 90 minuta bilo je 0:0, a potom 9:10 penalima za goste. Zato možda i ne čudi reakcija trenera crno-belih, Srđana Blagojevića, koja je usledila.

Govoreći za TV Arena sport, on je ovako započeo kratku analizu:

- Nismo srećni, naravno. Tužni smo jako što smo ispali. Hteli smo da prođemo u polufinale. To je ono što nas boli, svakako. Utakmica slična prethodnoj sa istim rivalom od pre nekoliko dana. Bilo je situacija na obe strane, moglo je da se prelomi... Mi smo imali svoju ideju, oni svoju, napeto je bilo, ali nažalost, kada je bilo najvažnije, prevagnulo je na njihovu stranu - započeo je Partizanov strateg.

Upitan je potom o kobnom promašaju Bibrasa Natha u 12. penal-seriji:

- To je fudbal, njemu niko ne zamera, kao i Dragojeviću koji je nešto ranije bio neprecizan. Ne kaže se džabe da je ovo lutrija... To je to, ne znam šta bih rekao više... - zaključio je Srđan Blagojević.

Startne postave: Partizan: Jovanović, Roganović, Filipović, Mujakić, Jurčević, Stjepanović, Dragojević, Kalulu, Natho, Zubairu, Milošević. TSC: Simić, Jovanović, Degenek, Capan, Radojević, Radin, Vulić, Pantović, Stanić, Savić, Lazetić.

Ne samo da su se ova dva rivala sastala tokom vikenda u borbi za prvenstvene bodove (a plen je podeljen, jer je rezultat bio 0:0), već je za crno-bele ovo prilično nesvakidašnji meč.

Naime, retko ko može da se pohvali onim čime može ekipa iz Bačke Topole:

U poslednjih pet utakmica sa Partizanom, TSC je samo jedan jedini put izgubio. Desilo mu se to na svom terenu, 3. novembra 2024, kada je bilo 1:2. Prethodno su dvaput u nizu crno-beli položeni na pleća, jer su gubili sa po 2:1 od ovog rivala, koji uz pomenuta dva trijumfa i jedan poraz, u poslednjih pet mečeva protiv kluba iz Humske ima taj nedavni remi, kao i onaj iz jula 2023, kada je bilo čak 3:3.

Podsetimo, preostali parovi četvrtfinala Kupa su Napredak - IMT, Radnički Niš - Vojvodina i Crvena zvezda - Novi Pazar.

