"IDITE U BANJALUKU PA GA PITAJTE": Selektor BiH besan zbog odluke igrača da odabere Srbiju?

Odjeknula je izjava selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza o fudbaleru Borca iz Banjaluke Davida Vukovića.

FOTO: Profimedia

Vuković je sjajnim igrama na terenu u dresu hita Lige konferencija skrenuo pažnju na sebe. Međutim i odluke van terena dosta su uticale na to da se nađe u fokusu javnosti.

Najtalentovaniji igrač banjalučkog Borca, ne želi da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

To je jasno i glasno rekao selektor "zmajeva", Sergej Barbarez nakon objavljivanja spiska nacionalnog tima.

- Reći ću vam da je David Vuković već dva puta rekao da ne želi igrati za reprezentaciju. Drugi put je bio suvišan. Gubimo vreme na priču o igračima koji nisu tu. Zašto mi ne bismo pozvali nekoga koji ima kvalitet? On ne želi da igra za Bosnu i Hercegovinu, to je njegova stvar. Zašto da vodimo diskusiju o tome. To je posao novinara, da odu u Banjaluku i da ga pitaju što ne želi. Ja pozivam one koji žele da igraju za reprezentaciju, rekao je Barbarez.

Kako stvari stoje, prethodnih dana i nedelja se spekulisalo da bi Vuković mogao da dobije poziv u A reprezentaciju Srbije kojoj je, sva je prilika, daleko bliži nego Bosni i Hercegovini koju je već odjavio...

