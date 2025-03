PIKSI PUNE ČETIRI GODINE SELEKTOR SRBIJE: Selektor "orlova" danas slavi 60. rođendan

U DANU kada je ostvario svoj trenerski san i 3. marta 2021. godine na svoj 56. rođendan postao selektor Srbije, Dragan Stojković je imao želju da naciji podari radost i odvede najbolji nacionalni tim na Prvenstvo sveta u Kataru.

FOTO: Tanjug/Nemanja Jovanović/BG

Četiri godine kasnije, u danu kada slavi 60. rođendan kao najdugovečniji stručnjak na klupi Srbije od dana njenog osamostaljenja, Dragan Stojković može da se pohvali svojom zaostavštinom. Dva plasmana na najveća takmičenja i ulazak u elitnu diviziju Lige nacija su njegov pečat na funkciji selektora Srbije, a istorija će da pamti i podatak da je u tom vremenu postigao nešto što niko nije – postao je prvi čovek u srpskom fudbalu koji je bio učesnik Svetskog i Evropskog prvenstva kao igrač i selektor! Nikome to nije pošlo za rukom još od 1930. godine!

Dragan Stojković je bio igrač na Prvenstvu Evrope u Francuskoj 1984. i 2000. u Belgiji i Holandiji, i Prvenstvu sveta u Italiji 1990. i Francuskoj 1998. Kao selektor najbolji nacionalni tim predvodio je na Prvenstvu sveta u Kataru 2022. i na Prvenstvu Evrope u Nemačkoj 2024.

Na klupi Srbije nalazi se 1460 dana, odavno je najdugovečniji na tom mestu, 693 dana duže od Radomira Antića i 893 od Siniše Mihajlovića. Poslednji selektor koji je spojio dva cela kvalifikaciona ciklusa bio je legendarni Ivica Osim kao selektor Jugoslavije, šest godina je bio na klupi „plavih“ i to od 1986. do 1992. godine. U današnje vreme to nije lako ostvarivo, u svetu fudbala nema baš mnogo primera, ali Dragan Stojković ceo život korača stazom pobednika. Pred Orlovima sa Draganom Stojkovićem na klupi je izazov baraž duela za ostanak u najjačoj diviziji Lige nacija, ali pre svega kvalifikacije za novo veliko takmičnje, Prvenstvo sveta koje se 2026. godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku.