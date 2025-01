"POVREDA MI JE NAPRAVILA PROBLEM U GLAVI", Marko Živković: Partizanu je trofej uvek cilj (VIDEO)

Prvotimac crno-belih Marko Živković, skoro šest meseci nakon teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, ponovo je u trenažnom procesu. O detaljima oporavka i planovima govorio je za klupske medije:

FOTO: FK Partizan

- Bio je to veoma težak period za mene. Prva pomisao nakon povrede, da ću morati da pauziram šest meseci, napravila mi je problem u glavi. Ipak, kada je počeo oporavak, sve je krenulo mnogo brže i lakše, i evo me sada ponovo na terenu. Biće mi potrebno još dve nedelje za adaptaciju, ulazak u ritam, u duel igru i ako sve prođe kako treba, biću spreman u potpunosti za nastavak prvenstva.

Bio je to turbulentan period i za Partizan, od neuspešnih evropskih kvalifikacija preko slabijih rezultata u domaćem prvenstvu, ali uz nadu u bolje dane nakon promena koje su se desile u Humskoj krajem godine:

FOTO: FK Partizan

- Nije bilo lako gledati sve to, od ispadanja iz Evrope do gubljenja samopouzdanja, ali prošlo je i sada verujemo da će biti bolje. Bio sam na utakmici protiv Čukaričkog, prelepa slika, pun stadion, sve što nam je falilo prethodnih nekoliko godina. Došlo je i do povratka rezultata, sve se to dešava zbog navijača.

Pripreme u Turskoj, a potom nastavak prvenstva, Živković smatra da je vreme i za povratak trofeja u Humsku:

- Što se tiče uslova u Antaliji, sve je na vrhunskom nivou. Ne sećam se kada su bili bolji tereni. Postoje svi preduslovi da radimo maksimalno i da se pripremimo za nastavak prvenstva. Cilj je da pobedimo sve utakmice do kraja, pa da vidimo gde smo i šta smo. Partizanu je trofej uvek cilj, možda je realnije govoriti o Kupu ove sezone. Partizan je Partizan i želimo da obradujemo naše navijače trofejem na kraju sezone.