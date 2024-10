BIVŠI FUDBALER BAJERNA PEČE RAKIJU U REPUBLICI SRPSKOJ! Izdao Srbiju zbog Pižona, osvojio Bundesligu, pa prošao pakao u reprezentaciji

Proslavljeni bosanskohercegovački fudbaler Zvjezdan Misimović nedavno je privukao pažnju svojih pratilaca na Instagramu objavom sa odmora.

Foto: Instagram/Printskrin

Ovaj bivši vezista, koji je tokom svoje karijere igrao za neke od najvećih nemačkih klubova kao što su Bajern, Bohum, Nirnberg i Volfsburg, podelio je trenutak opuštanja u Krupi na Vrbasu, gde se bavio tradicionalnom aktivnošću pečenja rakije.

Misimović je inače poznat kao član šampionske ekipe Volfsburga iz sezone 2008/09, kada je postavio rekord sa 20 asistencija u Bundesligi, a takođe je bio i šampion sa Bajernom 2002/03.

Podsećanja radi, Misimović je odigrao je 84 meča i postigao 25 golova tokom više od decenije igranja za Bosnu i Hercegovinu, sa kojom ga povezuje rodno mesto njegovih roditelja - Bosanska Gradiška.

Pre toga je Misimović odigrao sedam mečeva za reprezentaciju SR Jugoslavije do 18 godina, ali i jednu utakmicu za nacionalni tim do 21 godine. Debitantski nastup u mladoj reprezentaciji Jugoslavije Zvezdan Misimović je imao u novembru 2002. godine, kada je u finišu meča zaigrao protiv Francuske. Ubrzo je precrtan sa spiska selektora Vladimira Petrovića Pižona, koji je navodno istakao da je Misimović "debeo i spor". Bio je to i kraj Zvjezdanove reprezentativne karijere za našu zemlju.

FOTO: FK Crvena zveda

- Igrao sam od kadeta do mlade reprezentacije, oko 50 utakmica. I kako je to bilo s ratom, imao sam stari jugoslovenski pasoš. Menjali su se pasoši i tu je bilo nešto komplikovano. Trebalo je da dobijem novi pasoš, a u Konzulatu SR Jugoslavije u Minhenu, kada su iz Saveza poslali sve, rekli su da ima toliko izbeglica i da ne mogu tako brzo da dobijem pasoš. Po meni, nisu se toliko trudili da mi pomognu i onda sam odustao. Ja sam rekao OK i mogu biti srećan što su se takve stvari desile. U životu se ništa ne desi slučajno. Možda je tada pokazan moj put. Onda je Pižon nešto izjavljivao o meni, ali OK - rekao je svojevremeno Zvjezdan Misimović za medije u BiH.

Naredne dve godine Miske nije igrao za reprezentaciju, a onda je njegovom saigraču Hasanu Bracu Salihamidžiću pala na pamet ideja da ga "vrbuje". Tokom razgovora u teretani Bajerna iz Minhena pomenuo je Misimoviću mogućnost nastupa za BiH, što se Zvjezdanu dopalo. Braco je svog mlađeg kolegu preporučio čelnim ljudima saveza, a zatim pričao i sa tadašnjim selektorom Blažom Sliškovićem i počela je jedna od najboljih reprezentativnih karijera u istoriji nacionalnog tima Bosne i Hercegovine, okončana jedinim nastupom na velikim takmičenjima - Mundijalom u Brazilu 2014. godine.

Uporedo sa reprezentativnom karijerom Misimović je blistao u klubovima. U dresu Bajernovih rezervi osvojio je treću ligu, pa naredne godine Bundesligu. Sa Bohumom je bio najbolji u Cvajti, a sa Volfsburgom još jednom postao šampion Nemačke - u onom čuvenom timu čiji je deo bio i Edin Džeko. Dva puta je biran za najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine.

Ipak, ima i mnogo onih koji osporavaju karijeru Zvjezdana Misimovića. Iako ga je Jugoslavija, pa kasnije Srbija, izgubila - nisu ga u Sarajevu svi dočekali raširenih ruku. Tamošnja javnost sporadično ga je optuživala za "državne udare kroz fudbal", odnosno da zajedno sa saigračima iz nacionalnog tima pokušava ucenama da promeni čelne ljude u fudbalskoj organizaciji.

FOTO: EPA

Tako novinar sajta "stav.ba" Edo Demirović ističe da bi trebalo izbrisati sećanja na reprezentativca Zvjezdana Misimovića. U istom tekstu tog novinara navodi se da je Miske imao sukobe sa selektorima Mehom Kodrom, Ćirom Blaževićem i Safetom Sušićem. Kodro mu je oduzeo kapitensku traku, Blažević ga je optužio da se ne zalaže jer je Srbin i da po instrukcijama Milorada Dodika sabotira nacionalni tim, dok je Sušića psovao nakon postignutog gola. Navodno je Zvjezdan prevario nekadašnjeg saigrača Emira Spahića kada su zajedno birali novog selektora BiH, a našao se na udaru i nekadašnjeg reprezentativnog golmana Asmira Begovića. Zbog svega toga se Demirović nada da će "Zvjezdan Misimović biti izbrisan iz istorije fudbala u Bosni i Hercegovini".

Sukob sa Kodrom uticao je na odluku Zvjezdana Misimovića da se povuče iz nacionalnog tima, uz objašnjenje da nije u stanju da igra i za klub i za reprezentaciju. U tom trenutku imao je tek 25 godina, pa se njegov izgovor nije uvažio, a generalni menadžer tima Elvir Bolić otputovao je u Nemačku i uspeo da ispregovara ostanak u nacionalnom timu - odluka o "povratku" Misimovića u reprezentaciju stigla je samo četiri dana kasnije.

O njegovom povlačenju iz reprezentacije javnost je brujala i godinu dana kasnije, nakon što je Bosna i Hercegovina poražena u baražu od Portugala, kada on nije bio na terenu. Zapravo, za njega nije bilo mesta ni u loži...

- Istina je da nisam imao mesta u loži, bilo je svakavih likova, ali za mene i Supića mesta nije bilo. Ponavljam, nije to ni bitno toliko jer može Zvjezdan i da stoji 90 minuta, ali to je ono što govorim, to je taj organizacioni odnos u reprezentaciji i to mora da se promeni, ako želimo na neko veliko takmičenje i ukoliko želimo da nas poštuju u svetu. Pa molim vas, video sam da i pojedini portugalski fudbaleri stoje i da nemaju gde da sednu. To je sramota - rekao je tada Zvjezdan i javnosti pokazao da mu je reprezentacija ipak mnogo više znači nego što su to pokušavali da predstave.

Pored toga što nije zaigrao za Crvenu zvezdu, selektor Blaž Slišković i direktor reprezentacije Ahmed Pašalić srušili su mu san da igra na beogradskoj Marakani.

- Najgori trenutak ili najbolnija tačka u karijeri mi je utakmica sa Srbijom i Crnom Gorom u Beogradu. Imao sam veliki motiv, par dana pre smo igrali kod kuće sa San Marinom, prišao mi je Pašalić i rekao da me odmaraju za Srbiju i da neću igrati ovo. Rekao sam OK, a onda u Beogradu, sat pred utakmicu sastanak, zove me Slišković gore i kaže: 'Braco Salihamidžić neće da igra desnog beka, hoće napred gore, Elvir Bolić ima ili je imao rođendan, ti moraš na klupu'. Meni se tada srušio svet, ja nisam mogao da verujem šta se dešava - pričao je Misimović pre nekoliko godina i dodao: "Pašalić je bio alfa i omega tada, Slišković je bio dobar trener, ali oko njega je bila opasna situacija. Mada ja ni sa Pašalićem nisam imao problem, nije mi ništa učinio, ali čuje se sve i svašta".

