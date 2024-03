"BIO BIH PONOSAN I DA PLJUJE UDALJ!" Dušan Tadić od debija do rekorda, uvek svima za primer - evo šta o svemu kaže otac Petar

PREKO 120 godina istorije našeg reprezentativnog fudbala stalo je u jedan trenutak 46. minuta prijateljske utakmice između Kipra i Srbije u Larnaki (0:1). Na početku drugog poluvremena, Dušan Tadić je ulaskom u igru postao fudbaler sa najviše nastupa (106), za šta je nagrađen velikim priznanjem.

FOTO: FSS

Na terenu i van njega, uvek odmeren i pravičan, kako lideru i dolikuje. Za Srbiju nikada nije bio povređen ili umoran, od debija 2010. u prijateljskoj protiv Poljske pred 50 gledalaca u Antaliji, pa sve do dva učešća na SP, plasmana na EP posle 24 godine, Tadić je sopstvena dostignuća stavljao u drugi plan i sebe podređivao timu skicirajući tako za buduće naraštaje portret pravog kapitena. Brojka od 22 pogotka i 40 asistencija u nacionalnom timu dodatno govori u prilog nesebičnosti.

- Lep je osećaj, hvala svima u reprezentaciji, večno sam zahvalan. Rekordi su tu da se ruše, nadam se da će neko i moj srušiti. Najbitnije je da mi uradimo lepu stvar na Evropskom prvenstvu i drugim takmičenjima. Od maja kreće ono pravo, ovo je čisto bilo zagrevanje, idemo da se spremimo i da ostvarimo dobar rezultat na EP - skromno je poručio Tadić sa trave terena u Larnaki, po okončanju meča, u kojem se upisao u istorijske knjige.

Foto: M.Vukadinović PONOS Petar Tadić

Dobar glas o Dušanu može se čuti svuda. Od Holandije, preko Engleske pa do Turske, gde god da je igrao, bio je izuzetan. Međutim, jedno je mesto na planeti gde su na Tadića posebno ponosni. Radi se o njegovoj rodnoj Bačkoj Topoli, gde otac Petar sa posebnim žarom prati svaku akciju svog sina.

- Ma ponosan bih bio i da se radi o rekordu u pljuvanju udalj, a kamoli o reprezentaciji. Ponos je prisutan tokom svakog meča, ali kao što je Dušan rekao, rekordi su tu da bi se rušili i posle će doći neko ko će imati i više nastupa. Za mene je još veći uspeh to što je kao kapiten predvodio reprezentaciju do dva Svetska prvenstva, kao i to što je odveo tim na Evropsko prvenstvo na kojem nismo učestvovali 24 godine - kaže Tadić senior za "Novosti".

U Nemačkoj da bude više od tri meča TADIĆ će pred EP, ako nastupi na obe prijateljske protiv Austrije i Švedske u junu, broj utakmica u dresu "orlova" podići na 108, a njegov otac priželjkuje da nakon Nemačke, cifra bude veća i od 111, koliko donose samo nastupi u grupi. - Nadam se da će biti više od tri meča tamo. Mislim da možemo u drugi krug, a tamo bi mogla i da nas pogleda sreća, pa da dobijemo neku možda slabiju reprezentaciju. Bilo bi lepo da odigraju još koju utakmicu posle grupe, ova generacija je to zaslužila - nada se Petar Tadić.

Izuzetna radna etika, posvećenost svakom detalju u treningu i ishrani su osobine kapitena Tadića koje će mu sasvim izvesno produžiti "radni vek". Možda čak i do Mundijala 2026. što je, sudeći po rečima njegovog oca, i te kako izvesna opcija.

- Radi na sebi, ima 35 godina, ali telo mu je u stanju kao momcima deset ili 15 godina mlađim. Igraće i do 40. godine, ne bi me čudilo da nastupi i na sledećem Svetskom prvenstvu - dodaje Petar Tadić.

