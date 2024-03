ITALIJANI GLEDAJU I NE VERUJU! Vlahović udario po Dušanu: "Napadač Juventusa mora da presudi"

Fudbaleri Napolija pobedili su sinoć u Napulju Juventus 2:1, u utakmici 27. kola Serije A.

Hviča Kvarachelija je u 42. minutu postigao gol za vođstvo domaćina. Rezultat je izjednačio Federiko Kjeza u 81. minutu. Viktor Osimen je bio neprecizan u 88. minutu iz jedanaesterca, ali je do odbijene lopte prvi stigao Đakomo Raspadori i postavio konačan rezultat.

Meč su obeležili i promašaji Dušana Vlahovića, tri puta se Srbin našao u izglednim prilikama, ali nije uspeo da se upiše u strelce. Najpre u 10. minut kada je glavom šutirao pored gol, zatim u 34. kada je dobro šutirao, ali je lopta pogodila stativu. I onda u 45. minutu kada je iz prve šutirao, ali ponovo bio zamalo neprecizan.

Iako su poslovično kritički nastrojeni mediji u Italiji, ovog puta nisu mnogo zamerili srpskom napadaču. Ali jeste on sam sebi.

- Napadač Juventusa mora da presudi u ključnim trenucima, a ja to nisam uspeo. Imao sam zrele prilike koje su mogle da reše utakmicu, ali sam grešio. Ne tražim nikakva opravdanja. Ako želim da postanem ono što sam sebi zacrtao, moram da eksploatišem takve situacije. Kada ne pratim svoju intuiciju, stvari dobijaju loš epilog. U trećoj situaciji želeo sam da ponesem loptu napred, ali sam odlučio da momentalno šutiram. Moj cilj je da postanem veliki napadač, ali problem je što nismo pobedili, a ne to što ja nisam postigao gol. Nadam se da ću biti sposoban da to ispravim u narednoj utakmici.

