DOBILA SAM POZIV: Ana Bekuta ostvarila san Magdaleni Vračić, ovaj potez promenio je njenu karijeru (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike Ana Bekuta i njena mlada koleginica Magdalena Vračić na Uskrs objavile su zajedničku pesmu "Grožđe".

Foto: Infinity production

Magdalena se na estradi izdvojila moćnim vokalom, lepotom i harizmom koja je prirodna i nenametljva, a veoma postojana, a njen izuzetan talenat primetila je i jedna od naših najvećih muzičkih zvezda Ana Bekuta i odabrala je da snime duet.

Ovaj spoj pravo je iznenađenje za domaću publiku, a pevačice su mesecima krile da rade na zajedničkom projektu.

Duetska numera "Grožđe", koja je danas ugledala svetlost dana, nosi pravi, narodni zvuk i veoma emotivnu poruku o ljubavi, a tekst i muziku radio je jedan od naših najpopularnijih i najtraženijih kompozitora, Dejan Kostić.

Ana imala je samo reči hvale za mlađu koleginicu, a njen talenat, kako kaže, prvo je primetila na društvenim mrežama, a potom je, vidno oduševljena njenim vokalom, pozvala da bude njena gošća u emisiji.

- ⁠Magdalenu i njeno pevanje sam prvo primetila na društvenim mrežama, dok je izvodila moju pesmu. Ne mogu da se setim koju, ali bila sam oduševljena. Nakon toga pozvala sam je da bude moja gošća u emisiji "Dobro veče", gde je sa još dve mlade pevačice pevala moje hitove. U međuvremenu sam saznala da na svojim nastupima izvodi mnogo mojih pesama, pa sam njenog menadžera Leku pozvala i pohvalila je - započela je Bekuta, pa otkrila kako je došlo do ideje za duet.

- ⁠Pre nekoliko meseci dobila sam poziv od Leke i kompozitira Dejana Kostića koji su predložili duet s Magdalenom. Znala sam koliko dobro peva, ali kada sam čula pesmu "Grožđe" nije bilo razmišljanja. Uživala sam u ovom projektu, želela sam da podržim mladost i pomognem koleginici za koju verujem da će imati sjajnu karijeru. Nadam se da će i publika prepoznati emociju u pesmi i da će uživati u njoj kao i mi dok smo je stvarali.

Magdalena ne krije da joj je ogromna čast što joj se ukazala prilika da sarađuje sa ovako velikom muzičkom zvezdom koja joj je godinama uzor i čije pesme voli i često izvodi na svojim nastupima.

-⁠ ⁠Ana je neko ko je ostavio veliki trag na domaćoj sceni i zaista mi je čast što danas mogu da sarađujem sa njom. Njeni hitovi su godinama deo mog repertoara, pevam ih sa velikim zadovoljstvom, kako na nastupima, tako i u raznim emisijama. Ana je umetnica čiji rad izuzetno cenim i poštujem, samim tim ovaj duet za mene ima posebnu težinu, jer dolazi kao prirodan nastavak mog dugogodišnjeg divljenja njenoj muzici. Moram da priznam da su me Anine reči zaista dirnule i dodatno učinile ponosnom na sve što smo zajedno uradile - rekla je mlada pevačica i otkrila kako je reagovala kada je dobila ponudu za duet.

- ⁠Kada sam dobila priliku da snimimo duet, osećala sam ogromnu odgovornost, ali i još veću sreću. Ana je veliki profesionalac i divna osoba. Njena podrška mi daje dodatni vetar u leđa i motivaciju da nastavim da radim i napredujem. Pesma "Grožđe" za mene ima posebnu emociju i verujem da smo uspele da prenesemo tu energiju na publiku. Nadam se da će ljudi osetiti iskrenost i ljubav koju smo uložile u ovu saradnju, jer je ovo za mene zaista ostvarenje jedne velike želje - poručila je Magdalena.

BONUS VIDEO:

