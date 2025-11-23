NEBO JE MALO ZA SVE: Grupa "Kerber" upriličila nezaboravno muzičko rok veče (FOTO)
LEGENDARNI rok sastav "Kerber" održao je večeras veliki i spektakularni koncert u Plavoj dvorani Sava centra.
Modernizovana akustika i sjajno ozvučenje doneli su muzički spektakl.
"Kerber" je u Plavoj dvorani uz moć simfonijskog orkestra "Impresija" dao zvuk i emociju koja će se pamtiti.
Na sceni je bilo više od 50 muzičara, dok je prepoznatljiv glas Gorana Šepe Galeta i dalje nosio onu snagu, strast i autentičnost koja je grupu "Kerber"učinila jednim od najvoljenijih bendova sa ovih prostora.
Svoju radost i oduševljenje nije krio ni frontmen" Kerbera" Gale pa je za "Večernje novosti" podelio utiske:
- Ovo je bio koncert na kom su roditelji i deca pevali iste pesme, jer su uz nas rasle i stasavale mnoge generacije - rekao je Goran i dodao:
- U dvorani je bilo večeras samo naših fanova koji ozbiljno vole našu muziku i njima je bila posvećena svaka pesma - zaključio nam je Šepa.
Plava dvorana je ovog 23. novembra bila uz muziku grupe "Kerber" preplavljena erupcijom muzičkih emocija i Galetovom vrhunskom interpretacijom vanvremenskih hitova grupe koja traje pune četiri decenije.
Preporučujemo
"RADO, TI SI TRUDNA?!" Pevačica sve ispričala uživo u emisiji
23. 11. 2025. u 20:09
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)