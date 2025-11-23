NEBO JE MALO ZA SVE: Grupa "Kerber" upriličila nezaboravno muzičko rok veče (FOTO)

LEGENDARNI rok sastav "Kerber" održao je večeras veliki i spektakularni koncert u Plavoj dvorani Sava centra.

FOTO: Novosti

Modernizovana akustika i sjajno ozvučenje doneli su muzički spektakl.

"Kerber" je u Plavoj dvorani uz moć simfonijskog orkestra "Impresija" dao zvuk i emociju koja će se pamtiti.

FOTO: Novosti

Na sceni je bilo više od 50 muzičara, dok je prepoznatljiv glas Gorana Šepe Galeta i dalje nosio onu snagu, strast i autentičnost koja je grupu "Kerber"učinila jednim od najvoljenijih bendova sa ovih prostora.

FOTO: Novosti

Svoju radost i oduševljenje nije krio ni frontmen" Kerbera" Gale pa je za "Večernje novosti" podelio utiske:

- Ovo je bio koncert na kom su roditelji i deca pevali iste pesme, jer su uz nas rasle i stasavale mnoge generacije - rekao je Goran i dodao:

- U dvorani je bilo večeras samo naših fanova koji ozbiljno vole našu muziku i njima je bila posvećena svaka pesma - zaključio nam je Šepa.

FOTO: Novosti

Plava dvorana je ovog 23. novembra bila uz muziku grupe "Kerber" preplavljena erupcijom muzičkih emocija i Galetovom vrhunskom interpretacijom vanvremenskih hitova grupe koja traje pune četiri decenije.