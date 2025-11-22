Poznati

TUŽNI SE SMEJU NAJLEPŠE: Šako Polumenta se ispovedio što do sada nikada niko nije (FOTO)

Dušan Cakić

22. 11. 2025. u 19:10

FOLK zvezda Šako Polumenta obradovao je publiku novom pesmom „Ispovijest“, koju posvetio svim ljudima koji su na svojoj koži osetili neuzvraćenu ljubav

Foto: Nemanja Dedović

Emotivna balada govori o ljubavi između dvoje mladih kojima se put razvdvojio i koju uporno pokušavaju da im se isti ponovo spoji.

Foto: Nemanja Dedović

- U pesmi sam opisao život svih nas koji smo se u nekom životnom razdoblju suočavali sa raznim ljubavnim iskušenjima i događajima. Ipak, jedino su mudrost, volja, snaga i zdrav život ono čime je svako od nas uspep da ih prevaziđe ili možda ide na putu ka tome. To se može osetiti u svakoj reči i melodiji numere – istakao je Šako za „Večernje novosti“ i dodao:

Hvala svim mojim dosadašnjim saradnicima na svoj podršci, trudu, toleranciji, obostranoj motivaciji i radu koji je rezultirao ovim muzičkim delom, pravim ukrasom jedne posvećene produkcije, predanog rada i izuzetne atmosfere.

- Doživite kroz ovu pesmu slike života, jer sudbinom svi ličimo jedni na druge – poručio je muzičar za naš list.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

