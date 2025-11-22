TUŽNI SE SMEJU NAJLEPŠE: Šako Polumenta se ispovedio što do sada nikada niko nije (FOTO)
FOLK zvezda Šako Polumenta obradovao je publiku novom pesmom „Ispovijest“, koju posvetio svim ljudima koji su na svojoj koži osetili neuzvraćenu ljubav
Emotivna balada govori o ljubavi između dvoje mladih kojima se put razvdvojio i koju uporno pokušavaju da im se isti ponovo spoji.
- U pesmi sam opisao život svih nas koji smo se u nekom životnom razdoblju suočavali sa raznim ljubavnim iskušenjima i događajima. Ipak, jedino su mudrost, volja, snaga i zdrav život ono čime je svako od nas uspep da ih prevaziđe ili možda ide na putu ka tome. To se može osetiti u svakoj reči i melodiji numere – istakao je Šako za „Večernje novosti“ i dodao:
Hvala svim mojim dosadašnjim saradnicima na svoj podršci, trudu, toleranciji, obostranoj motivaciji i radu koji je rezultirao ovim muzičkim delom, pravim ukrasom jedne posvećene produkcije, predanog rada i izuzetne atmosfere.
- Doživite kroz ovu pesmu slike života, jer sudbinom svi ličimo jedni na druge – poručio je muzičar za naš list.
