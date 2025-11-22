RASPLAKALI JAVNOST: Ivana Pavković i Petar Mitić na emotivan način ogolili dušu (FOTO)

JEDAN od najsladnijih estradnih bračnih parova Ivana Pavković i Petar Mitić novim duetom "Doživotno" oduševili su publiku i prekinuli dugogodišnju pauzu.

Foto: Mina Dishlenkovich

Ivana i Petar su godinama priželjkivali duet, a nakon 15 godina zajedničkog života odlučili su da snime pesmu koja im je kruna dosadašnje karijere. Foto: Mina Dishlenkovich

Spot prati njihovu priču kroz različite faze, ali najveći emotivni trenutak donosi završni kadar u kojem se pojavljuju njihovi sinovi. Upravo ta scena postala je simbol porodičnih vrednosti koje grade godinama i razlog zbog koga su se komentari podrške i emocija odmah nizali ispod pesme.

- Došlo je vreme da vam ispričamo našu priču. Ovo nije samo pesma, već i život nas dvoje, a sigurni smo da će pronaći put do svakog srca. Sve ove godine smo tragali za numerom koja će reći ono što smo jedno drugom ćutali - istakli su Ivana i Petar za "Večernje novosti".

Snimanje je proteklo u pravoj porodičnoj atmosferi: stariji sin Vujadin želeo je da bude deo svakog koraka, dok su blizanci Vuk i Vukan potpuno prirodno i sigurno odradili svoj deo kadra. Suze su tek usledile nakon što su svi porodično pogledali spot na koji su ponosni.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć