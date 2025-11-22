RASPLAKALI JAVNOST: Ivana Pavković i Petar Mitić na emotivan način ogolili dušu (FOTO)
JEDAN od najsladnijih estradnih bračnih parova Ivana Pavković i Petar Mitić novim duetom "Doživotno" oduševili su publiku i prekinuli dugogodišnju pauzu.
Ivana i Petar su godinama priželjkivali duet, a nakon 15 godina zajedničkog života odlučili su da snime pesmu koja im je kruna dosadašnje karijere.
Spot prati njihovu priču kroz različite faze, ali najveći emotivni trenutak donosi završni kadar u kojem se pojavljuju njihovi sinovi. Upravo ta scena postala je simbol porodičnih vrednosti koje grade godinama i razlog zbog koga su se komentari podrške i emocija odmah nizali ispod pesme.
- Došlo je vreme da vam ispričamo našu priču. Ovo nije samo pesma, već i život nas dvoje, a sigurni smo da će pronaći put do svakog srca. Sve ove godine smo tragali za numerom koja će reći ono što smo jedno drugom ćutali - istakli su Ivana i Petar za "Večernje novosti".
Snimanje je proteklo u pravoj porodičnoj atmosferi: stariji sin Vujadin želeo je da bude deo svakog koraka, dok su blizanci Vuk i Vukan potpuno prirodno i sigurno odradili svoj deo kadra. Suze su tek usledile nakon što su svi porodično pogledali spot na koji su ponosni.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
CECINA SPECIJALNA GOŠĆA: Maja Berović zapevala sa folk zvezdom na koncertu (FOTO)
21. 11. 2025. u 23:10
PRAVA EUFORIJA: Ceca Ražnatović publiku u Sremskoj Mitrovici zadivila izgledom (FOTO)
21. 11. 2025. u 22:30
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)