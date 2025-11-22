Poznati

NAPUSTILA NAS NAKON KRAĆE BOLESTI: Preminula srpska voditeljka koja je iza sebe ostavila neizbrisiv trag

Novosti online

22. 11. 2025. u 16:29

DUGOGODIŠNjA voditeljka As radija Sanja Despotović preminula je danas nakon kraće bolesti, objvila je Televizija As Šabac na Fejsbuku.

НАПУСТИЛА НАС НАКОН КРАЋЕ БОЛЕСТИ: Преминула српска водитељка која је иза себе оставила неизбрисив траг

foto: wiktionary

Sanja je iza sebe ostavila neizbrisiv trag u radijskoj redakciji, a svojim profesionalizmom, predanošću i ljudskošću obeležila je prethodne godine, navode u objavi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 0

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat