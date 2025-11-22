NAPUSTILA NAS NAKON KRAĆE BOLESTI: Preminula srpska voditeljka koja je iza sebe ostavila neizbrisiv trag
DUGOGODIŠNjA voditeljka As radija Sanja Despotović preminula je danas nakon kraće bolesti, objvila je Televizija As Šabac na Fejsbuku.
Sanja je iza sebe ostavila neizbrisiv trag u radijskoj redakciji, a svojim profesionalizmom, predanošću i ljudskošću obeležila je prethodne godine, navode u objavi.
