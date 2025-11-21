UMRLA MAKEDONSKA VESNA ZMIJANAC: Na muzičkoj sceni debitovala 1985. godine (VIDEO)
PREMINULA je makedonska folk pevačica Nebahat Badi Bekir.
Pored solo karijere, Badi je povremeno nastupala i sa grupom nazvanom "Četiri gracii", gde su pored nje bile i Blagica Pavlovska, Adrijana Alački i Rosana Todorovska.
Nazivali su je makedonskom Vesnom Zmijanac.
Badi je svoje prve korake na sceni napravila još u detinjstvu kao članica folklorne igračke grupe, istovremeno izučavajući makedonski i turski folklor.
Na muzičkoj sceni debitovala je 1985. godine na festivalu zabavnih melodija, a paralelno je pevala na turskom, albanskom i makedonskom jeziku.
Najplodniji period njene karijere bio je tokom velikih jugoslovenskih turneja. Nakon raspada Jugoslavije posvetila se makedonskoj folk pesmi.
(Telegraf)
Preporučujemo
NIKOLINA KOVAČ I SAŠA KAPOR OTKRILI POL DETETA: Emotivan trenutak za celu porodicu
21. 11. 2025. u 12:35
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)