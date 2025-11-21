UMRLA MAKEDONSKA VESNA ZMIJANAC: Na muzičkoj sceni debitovala 1985. godine (VIDEO)

PREMINULA je makedonska folk pevačica Nebahat Badi Bekir.

Pored solo karijere, Badi je povremeno nastupala i sa grupom nazvanom "Četiri gracii", gde su pored nje bile i Blagica Pavlovska, Adrijana Alački i Rosana Todorovska.

Nazivali su je makedonskom Vesnom Zmijanac.

Badi je svoje prve korake na sceni napravila još u detinjstvu kao članica folklorne igračke grupe, istovremeno izučavajući makedonski i turski folklor.

Na muzičkoj sceni debitovala je 1985. godine na festivalu zabavnih melodija, a paralelno je pevala na turskom, albanskom i makedonskom jeziku.

Najplodniji period njene karijere bio je tokom velikih jugoslovenskih turneja. Nakon raspada Jugoslavije posvetila se makedonskoj folk pesmi.

