NOĆAS NAM NE GINE LJUBAV: Saša Matić o jubilarnom studijskom albumu i aktuelnoj muzici (FOTO)

MUZIKA danas nije samo pesma. Ona mora da ima priču i osećaj i da „gađa“ pravo u srce. Meni je najlepše kad mi ljudi kažu da su uz neku moju pesmu zaplakali, pomirili se, preboleli, zavoleli ponovo. To je smisao. Sve drugo dođe i prođe, ali emocija ostaje

Foto: Novosti

Ovim rečima folk zvezda Saša Matić otkrio je kako birao pesme za drugi deo studijskog albuma "Noćas nam ne gine ljubav", gde pronalazi snagu i inspiraciju da održi spektakl nakon spektakla i koje sitnice ga ispunjavaju.

- Svaka pesma koju snimim ima svoj put, ali kada vidim da ljudi tako brzo prihvate novi album, to mi je dokaz da rad, emocija i istina u muzici i dalje dopiru do srca publike. Posle više od dvadeset godina karijere, ja ne mogu i ne želim da pevam ništa što ne osećam. A kada osećaj prepozna publika, to je najveća nagrada, ne samo za mene, već za svakog mog kolegu. Foto: Novosti

Pevač nije krio zadovoljstvo uspehom albuma, ističući da ga sluša neverovatno široka publika.

- Presrećan sam što moj rad prepoznaju ljudi od 7 do 77 godina. To je najveća nagrada za umetnika, kad vidi da muzika prelazi sve generacijske granice. Foto: Novosti

Osvrnuo se i na često komentarisane probleme sa kojima se suočavaju mnogi pevači kada je reč o pronalaženju kvalitetnih autora. Matić je tu bio jasan:

„Za razliku od pojedinih kolega, ja nemam problem s autorima. Nema deficita u autorima – saradnja mi funkcioniše savršeno, okružen sam ljudima koji tačno znaju šta želim i šta moja publika voli - zaključio je Matić.

