TREBA VRATITI I SAČUVATI NARODNU MUZIKU: Grupa "Legende" o stanju na estradnoj sceni, trajanju i monografiji (FOTO)

MUZIČKA grupa "Legende" objavila je prošle godine monografiju "Od pesme do legende" povodom 36 godina od osnivanja.

Ova monografija je višeznačajna pa i uzbudljiva priča o jednoj od najpoznatijih muzičkih grupa Jugoslavije i Srbije.

Ona govori o hrabrosti, jednog može se reći entuzijaste, avanturiste i vizionara Zorana Dašića Daše, koji kreće od nule, a uspeva da se za relativno kratko vreme vine u sam vrh muzičkog života i muzičkog sveta.

- Naša grupa postoji još od 1987. godine i takom svih ovih decenija bilo je mnogo uspona i padova, ali to je sve bio naš "legendarni" put - kaže Daša na početku razgovora za naš list i nastavlja:

- Muzika se menjala, ali moje mišljene da su neke stavri otišle malo predaleko i da neke vrednosti treba vratiti u kolosek.

Zoran ističe da muzika nije bila nekada:

- Za to sam da treba biti moderan, ali i kvalitetan. Ne može se narodna muzika kao što je bila nekada istom zvati i danas, mnogo je tu uticaja sa strane, koji nisu po mom skromnom mišljenju okej, ali treba da se trudimo da je sačuvamo i vratiti je svojim korenima.

Grupa "Legende" je prošle godine održala veliki 60. solistički koncert za 40 godina karijere u Plavoj dvorani Sava centra, a uskoro slede još iznenađenja od ovog muzičkog sastava.

- Uskoro objavljujemo CD sa tog koncerta u izdanju PGP-RTS i biće nam drago da se naša publika još jedno ovogo puta u okviru diska podseti kako je bilo - zaključio je Daša za "Novosti".

