Poznati

TREBA VRATITI I SAČUVATI NARODNU MUZIKU: Grupa "Legende" o stanju na estradnoj sceni, trajanju i monografiji (FOTO)

Dušan Cakić

17. 11. 2025. u 23:20

MUZIČKA grupa "Legende" objavila je prošle godine monografiju "Od pesme do legende" povodom 36 godina od osnivanja.

ТРЕБА ВРАТИТИ И САЧУВАТИ НАРОДНУ МУЗИКУ: Група Легенде о стању на естрадној сцени, трајању и монографији (ФОТО)

Foto: Novosti

Ova monografija je višeznačajna pa i uzbudljiva priča o jednoj od najpoznatijih muzičkih grupa Jugoslavije i Srbije.

Foto: Novosti

Ona govori o hrabrosti, jednog može se reći entuzijaste, avanturiste i vizionara Zorana Dašića Daše, koji kreće od nule, a uspeva da se za relativno kratko vreme vine u sam vrh muzičkog života i muzičkog sveta.

- Naša grupa postoji još od 1987. godine i takom svih ovih decenija bilo je mnogo uspona i padova, ali to je sve bio naš "legendarni" put - kaže Daša na početku razgovora za naš list i nastavlja:

- Muzika se menjala, ali moje mišljene da su neke stavri otišle malo predaleko i da neke vrednosti treba vratiti u kolosek.

Zoran ističe da muzika nije bila nekada:

- Za to sam da treba biti moderan, ali i kvalitetan. Ne može se narodna muzika kao što je bila nekada istom zvati i danas, mnogo je tu uticaja sa strane, koji nisu po mom skromnom mišljenju okej, ali treba da se trudimo da je sačuvamo i vratiti je svojim korenima.

Foto: Novosti

Grupa "Legende" je prošle godine održala veliki 60. solistički koncert za 40 godina karijere u Plavoj dvorani Sava centra, a uskoro slede još iznenađenja od ovog muzičkog sastava.

- Uskoro objavljujemo CD sa tog koncerta u izdanju PGP-RTS i biće nam drago da se naša publika još jedno ovogo puta u okviru diska podseti kako je bilo - zaključio je Daša za "Novosti".

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata