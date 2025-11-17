UJEDINILA REGION: Tanji Savić u Severnoj Makedoniji pošlo za rukom što nikome do sada nije (FOTO)

TRADICIONALNA manifestacija u makedonskom gradiću Radoviš sinoć je oborila sve rekorde posete zahvaljujući spektakularnom nastupu folk zvezde Tanje Savić.

Foto: Novosti

Iako mesto broji oko 15 hiljada stanovnika, gotovo 10 hiljada ljudi okupilo se na gradskom trgu kako bi čulo popularnu pevačicu, što je dosad nezapamćen broj posetilaca. Publika je počela da se okuplja satima pre početka koncerta, a atmosfera je već na probama nagoveštavala veče za pamćenje. Foto: Novosti

Kada se Tanja pojavila na sceni, oduševljenje je eksplodiralo, pesme su se pevale horski, telefoni su svetleli iznad mase, a energija u publici nije jenjavala do poslednjeg takta. Organizatori manifestacije ističu da su prezadovoljni posećenošću i da je ovo jedan od najuspešnijih događaja u istoriji "Samun em tatlija" festivala.

- Ovakav odaziv nismo mogli ni da zamislimo. Tanja je uspela da ujedini publiku iz svih krajeva Severne Makedonije, ali i iz susednih zemalja. Ovo je veče koje će se dugo pamtiti - poručili su organizatori. Foto: Novosti

Tanja se zahvalila publici na ogromnoj energiji i toplom dočeku, ističući da joj je nastup u Radovišu jedan od najlepših u poslednje vreme. Njeno ime i dalje puni trgove, a rekord u Radovišu još jednom potvrđuje da je Tanja jedna od najtraženijih i najvoljenijih regionalnih zvezda.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć