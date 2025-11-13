PORODICA NAJVEĆA PODRŠKA: Žeru iz "Crvene jabuke" bodrila supruga iz prvog reda (FOTO)
GRUPA "Crvena jabuka" održala je večeras prvi, od dva koncerta u srpskoj prestonici.
Žeru su u prvim redovima bodrile ćerke bliznakinje Petra i Marea, te njegova 24 godine mlađa supruga Barbara, dok je njemu zbog njihove podrške bilo puno srce.
- Ako nema podrške i razumevanja, onda nema ni porodice. Ovaj posao je takav, ako postoji razumevanja sve se može - rekao je Žera iz "Crvene jabuke".
Povodom 40 godina postojanja benda, Žera i ekipa priredili su pravi muzički vremeplov – nizali su se klasici poput “Tuga, ti i ja”, “Dirlija”, “Nekako s proljeća”, “Tamo gđe ljubav počinje” i mnoge druge koje su obeležile generacije.
Drugi koncert ove grupe, održaeće se sutra, u petak 14. novembra na istom mestu, u Plavoj dvorani Sava centra.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
