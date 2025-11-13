RADOST JE VEĆA KADA SE DELI: Nenad Knežević Knez svoj rođendan proslaviće sa ljudima koji ga vole (FOTO)
POZNATI pop pevač Nenad Knežević Knez priprema koncert kojim će 4. decembra obeležiti 33 godine muzičke karijere, ali i ujedno proslaviti svoj 57. rođendan, koji pada dan kasnije, 5. decembra.
Muzičko veče će, kako sam kaže, biti spoj nostalgije i energije, a publika može da očekuje “večeru” punu najvećih hitova i iznenađenja.
- Ovo proslava tri decenije mog estradnog puta, ali i ulazak u sve ono što tek dolazi. Muzički sam sazrevao zajedno sa narodom i zato želim da im se zahvalim kroz pesmu, onako kako to najbolje znam – kaže Knez za “Večernje novosti”.
Popularni pevač se prisetio i svojih samih početaka, koji su, simbolično, vezani za srpsku prestonicu.
- Moja karijera je zapravo počela u Sava centru 1992. godine, na festivalu “Mesam”, kada sam izveo pesmu „Da li si ikada mene voljela“. To je bio trenutak koji mi je otvorio vrata muzičkog sveta. Posle toliko godina, lep je osećaj vratiti se na veliku scenu, sa istim žarom, ali sa mnogo više iskustva i mudrosti – iskren je Nenad.
Na koncertu će izvesti sve pesme koje su obeležile njegovu karijeru od prvih hitova, preko balada koje su postale evergrini, do novijih numera.
Knez je istakao da će biti i nekoliko gostiju iznenađenja, jer, kako kaže, “radost je veća kada se deli”.
Kada se podvuče crta, Kneževo muzičko večer biće spoj sećanja i budućnosti, ali i povratak na mesto odakle je sve počelo i najava svega što tek dolazi. Trideset tri godine muzike i trajanja, a rođendan koji će se slaviti uz pesmu i osmehe publike koja ga prati od samog početka.
