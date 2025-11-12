IDEM SRCEM, NIKADA PO ZADATKU ILI TRENDU: Bane Mojićević o estradnom stažu dugom dve decenije, jubileju, usponima i padovima (FOTO)

PEVAČ prepoznatljivog glasa i harizme, Branislav Bane Mojićević, koji je pre dvadeset godina osvojio srca publike i pobedio u prvoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, održaće 29. novembra 2025. godine svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani, pod simboličnim nazivom „Dodir ljubavi“.

Foto: Novosti

Na početku razgovora za „Novosti“ kaže, to veče će biti kruna svega što je gradio punih dvadeset godina, emocija, rad i vera u muziku.

- Nisam želeo da žurim. Sve u životu ima svoj trenutak, pa i ovo. Čekao sam da osetim da sam spreman, da muzika koju nosim u sebi dobije pravo mesto i vreme. Dvadeset godina karijere, tačnije 21. godina (smeh), otkada sam i snimio prvu pesmu posle pobede „Ostavi me neće boleti“, donelo mi je iskustvo, mudrost, ali i novu energiju. Sad sam siguran i ovo je moj trenutak - govori nam Mojićević i dodaje da će koncert biti i putovanje kroz vreme:

- Publika će se prisetiti pesama koje su me obeležile. Biće to spoj emocije, sećanja i zahvalnosti. Foto: Novosti

Govoreći o protekle dve decenije karijere, Bane priznaje da put nije bio lak:

- Bilo je svega, kako lepih, lepih trenutaka i onih težih. Učio sam iz svakog iskustva. Ali sve to me je naučilo da muzika nije trka, to je put koji sam morao da prođem. Kad pogledam unazad, ponosan sam jer sam sve radio srcem, nikada po zadatku ili trendu. Muzika me vodila, a ljudi koji su slušali moje pesme, davali su mi snagu da ne odustanem. Kada pogledam unazad, vidim da je svaka prepreka imala smisla. Sve što sam prošao utkano je u repertoar, koji ću pevati 29. novembra, a veče ću otvoriti pesmom koju sam prvu snimio u karijeri. Foto: Novosti

Na sceni će, kako nagoveštava, biti i nekoliko posebnih gostiju i prijatelja koji su obeležili njegov put, ali njihova imena za sada ostavlja u tajnosti.

- Taj koncert je, pre svega, moje veliko „hvala“ publici koja je uz mene od početka. Želim da svako ko dođe oseti toplinu i istinu. Biće to, kako svi mi pevači volimo da kažemo spektakl, (smeh), ali i intimno veče, moje prvo, ali najvažnije – zaključio nam je Branislav.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć