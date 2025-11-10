VIDIMO SE MOŽDA U DRUGOJ SEZONI: Žena poznatog pevača odbila grčki šou program (FOTO)

PEVAČICA Andrea Došen, poznata je po svojim specifičnim nastupima na kojima dominira grčka muzika i mediteranski ritam.

Foto: Privatna arhiva

Prvu zapaženu saradnju ostvarila je u pesmi „Oglas“, koju je u novom ruhu predstavila sa Elom Bi.

Iako publika Andreu često viđa u društvu supruga, poznatog producenta Huse "Bit Strit", na koncertima posvećenim hitovima devedesetih u originalnoj postavci, pevačica je odlučila da zakorači u solo vode i predstavi svoju prvu pesmu „Peščani sat“. Foto: Privatna arhiva

Ubrzo nakon premijere, stigao joj je poziv iz Grčke i to od zajedničkog kolege, koji ju je preporučio za učešće u popularnom muzičkom takmičenju “The Voice of Greece” koje se emituje na nacionalnoj televiziji "Skai".

- Bila sam zatečena pozivom, a ujedno i previše uzbuđena. Pošto me je kolega pozvao u jako nezgodnom trenutku, ne mogu da odvojim vreme za to, posebno za pripremu za takvu vrstu nastupa u licenciranom muzičkom takmičenju. Predložila sam da se vidimo u narednoj sezoni - rekla je Andrea za "Večernje novosti" kroz osmeh. Foto: Privatna arhiva

Pevačica ističe da joj je suprug Husa najveća podrška, ali i autor njenog prvenca.

- Husa je uradio dosta hitova i bilo je logično da moj prvenac uradi baš on. Ova pesma već dve godine čeka svoj trenutak da je objavim, a kada je u pitanju odlazak u Grčku na takmičenje, takođe mi je prepustio da sama odlučim imam li energije i volje za to - dodala je Andrea.

Iako je od takmičenja za sada odustala, pevačica ima velike planove, jer uskoro putuje u Grčku, gde će ekranizovati verziju pesme „Peščani sat“ na grčkom jeziku, čime će dodatno potvrditi svoju povezanost sa tamošnjom publikom.

