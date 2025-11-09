Poznati

MARIĆ OD SUTRA NA TV SA NACIONALNOM FREKVENCIJOM: Gledaćemo ga i ovde svakodnevno

В.Н.

09. 11. 2025. u 22:10

MILOMIR Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji što je naišlo na iznenađenje u javnosti.

Foto: ATA images

Voditelj je u toj medijskoj kući radio od 2008. godine i mnogi su ga smatrali zaštitnim licem te kuće.

Marića od skoro gledamo u istoj tolk šou emisiji "Ćirilica" koju godinama vodi a koja se sada prikazuje na TV Prva i ide jednom nedeljno.

Sada je nova informacija iznenadila sve, a deo novog formata koji ista televizija priprema svojim gledaocima, biće upravo on.

Naime, TV prva od ponedeljka startuje sa emitovanjem nove emisije.

Foto: Printscreen/Tv Prva

Odmah nakon jutarnjeg programa, gledaoci će moći da uživaju u dnevnoj emisiji "Dan na dan" voditelja Milomira Marića.

Ova informativna emisija obrađivaće aktuelne teme i događaje, ali na specifičan i voditelju svojstven način - duhovito, sarkastično, ali objektivno.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - Govor Jovane Jeremić na sahrani oca

Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
