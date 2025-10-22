NAĐI SVOJU STRAST: Profesor Ivan Kljajić spojio reč, muziku i humanost (FOTO)
MUZIČKI producent, kompozitor, profesor i gitarista Ivan Kljajić predstavio je novi muzički materijal "Nađi svoju strast", kao i knjigu "Porodične priče".
Okupio je brojne muzičare, umetnike, saradnike, prijatelje autora, predstavnike medija i kulturne scene, koji su uživali u jedinstvenom spoju muzike i emocije.
Tokom večeri su bili Ana Stanić, Aleksandar Sofronijević, Dragiša Baša i mnogi drugi su imali priliku da vide spotove i čuju pesme sa albuma „Nađi svoju strast“, kao i da u razgovoru sa autorom saznaju više o procesu njegovog nastanka, oblikovanog kroz jedinstveni umetnički koncept #EniturZeb. Kljajićev četvrti autorski album donosi savremen, ali i retro-pop zvuk, naslonjen na duh Beograda osamdesetih godina.
Pored muzičkog izdanja, Ivan Kljajić predstavio je i svoju prvu knjigu „Porodične priče“, zbirku kratkih autobiografskih zapisa koji prate isti unutrašnji i umetnički put – potragu za istinom, strašću i slobodom. Album i knjiga čine celinu muzike i reči, zvuka i sećanja, umetnosti i života.
- Ovaj album je nastajao u trenutku kada sam bio spreman da čujem ono što dolazi iznutra, bez rutine i očekivanja - rekao je Ivan Kljajić i dodao:
- Za mene, naći svoju strast znači pronaći svoj unutrašnji pokretač koji čini da se raduješ svakom novom danu i procesu stvaranja.
Veče je, osim umetničkog značaja, imalo i humanitarni karakter – prihod od prodaje knjige namenjen je fondaciji „Jedro“ za lečenje dece, čime je Kljajić još jednom pokazao da istinska umetnost uvek nosi i notu dobrote.
Ivan Kljajić je doktor umetnosti, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, muzički producent i gitarista koji je tokom bogate karijere radio na više od 300 muzičkih, pozorišnih i filmskih projekata, sarađujući sa najeminentnijim imenima domaće scene – od Zvonka Bogdana i Emira Kusturice, do bendova Van Gog, Rambo Amadeus, Eva Braun, Bjesovi, Partibrejkersi i mnogih drugih.
Promocija „Nađi svoju strast“ bila je potvrda da muzika, reč i humanost i dalje mogu i treba da idu ruku pod ruku – kao podsećanje da umetnost ima smisla samo onda kada dotiče i menja srca.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KRALjICA JUGA 2: Milica Pavlović zablistala u belom i podelila važnu informaciju (FOTO)
22. 10. 2025. u 18:40
"MAMA" SE PEVA UGLAS: Nataša Bekvalac zapevala nove pesme na promociji albuma (FOTO)
21. 10. 2025. u 21:54
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)