NAĐI SVOJU STRAST: Profesor Ivan Kljajić spojio reč, muziku i humanost (FOTO)

Dušan Cakić

22. 10. 2025. u 21:05

MUZIČKI producent, kompozitor, profesor i gitarista Ivan Kljajić predstavio je novi muzički materijal "Nađi svoju strast", kao i knjigu "Porodične priče".

НАЂИ СВОЈУ СТРАСТ: Професор Иван Кљајић спојио реч, музику и хуманост (ФОТО)

Foto: Goran Jovanović

Okupio je brojne muzičare, umetnike, saradnike, prijatelje autora, predstavnike medija i kulturne scene, koji su uživali u jedinstvenom spoju muzike i emocije.

Tokom večeri su bili Ana Stanić, Aleksandar Sofronijević, Dragiša Baša i mnogi drugi su imali priliku da vide spotove i čuju pesme sa albuma „Nađi svoju strast“, kao i da u razgovoru sa autorom saznaju više o procesu njegovog nastanka, oblikovanog kroz jedinstveni umetnički koncept #EniturZeb. Kljajićev četvrti autorski album donosi savremen, ali i retro-pop zvuk, naslonjen na duh Beograda osamdesetih godina.

Foto: Goran Jovanović

Pored muzičkog izdanja, Ivan Kljajić predstavio je i svoju prvu knjigu „Porodične priče“, zbirku kratkih autobiografskih zapisa koji prate isti unutrašnji i umetnički put – potragu za istinom, strašću i slobodom. Album i knjiga čine celinu muzike i reči, zvuka i sećanja, umetnosti i života.

- Ovaj album je nastajao u trenutku kada sam bio spreman da čujem ono što dolazi iznutra, bez rutine i očekivanja - rekao je Ivan Kljajić i dodao:

- Za mene, naći svoju strast znači pronaći svoj unutrašnji pokretač koji čini da se raduješ svakom novom danu i procesu stvaranja.

Veče je, osim umetničkog značaja, imalo i humanitarni karakter – prihod od prodaje knjige namenjen je fondaciji „Jedro“ za lečenje dece, čime je Kljajić još jednom pokazao da istinska umetnost uvek nosi i notu dobrote.

Foto: Goran Jovanović

Ivan Kljajić je doktor umetnosti, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, muzički producent i gitarista koji je tokom bogate karijere radio na više od 300 muzičkih, pozorišnih i filmskih projekata, sarađujući sa najeminentnijim imenima domaće scene – od Zvonka Bogdana i Emira Kusturice, do bendova Van Gog, Rambo Amadeus, Eva Braun, Bjesovi, Partibrejkersi i mnogih drugih.

Promocija „Nađi svoju strast“ bila je potvrda da muzika, reč i humanost i dalje mogu i treba da idu ruku pod ruku – kao podsećanje da umetnost ima smisla samo onda kada dotiče i menja srca.

 

