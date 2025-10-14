OVE PROMENE SU PROLAZNE: Tijana Dapčević o menopauzi i problemima o kojima žene ćute (FOTO)

POP zvezda Tijana Dapčević pred publikom će 3. novembra u MTS dvorani izaći sa stend ap performansom „Menopauza sa Tijanom“.

Foto: Novosti

U razgovoru za „Večernje novosti“ Tijana je istakla da je ovo njena životna priča koju je pretvorila u smeh.

- To je predstava koja govori o svakoj od nas, o onome kroz šta prolazimo, a o čemu se retko javno priča. Mene je privuklo to što je tema ozbiljna, ali je ispričana kroz humor, muziku i zabavu. To je moj teren. E, ovo sam ja, ovo mi se dešava kod kuće. Za mene je Menopauza lekcija da se kroz životne promene može proći lakše, uz osmeh, pesmu i podršku okoline. U ovoj predstavi žene će se prepoznati, muškarci će se smejati, jer će konačno ukapirati kroz šta njihove žene prolaze, i svi će na kraju izaći iz sale srećniji i rasterećeniji. Foto: Novosti

Tijanina urnebresna momodrama otvara sve teme koje žene obično „šapću“, a pevačica će ih izgovoriti glasno i jasno po tekstu Danila Vukotića, dok predstavu režira Rade Vukotić.

- Duh predstave na duhovit način prikazuje kako žene doživljavaju menopauzu, promene koje prolaze, ali i različite reakcije kada im lekari saopšte da su ušle u ovaj period života – poručila nam je Tijana i zaključila:

- U ovoj sam predstavi, jer sam želela da i sama podelim taj teret sa ženama, i da ga pretvorim u nešto što nas oslobađa. I da, ako moram da prolazim kroz menopauzu, neka barem bude uz dobar smeh i aplauze.

