VERILA SE MELINA DŽINOVIĆ: Starijem biznismenu rekla da, celo leto provela na jahti u Monaku

MELINA Džinović (44) se verila u subotu za uspešnog biznismena (69), pišu beogradski mediji.

Naime, bivša supruga pevača Halida Džinovića, Melina Džinović se verila u subotu za svog novog izabranika, uspešnog biznismena koji ima 69 godina.

Veriba je proslavljena u Monaku gde modna kreatorka već neko vreme živi sa svojim partnerom.

Inače, celo leto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.

Sa verenikom živi u Monaku

Verenik Meline Džinović je uspešan biznismen ima imperiju, a njih dvoje uživaju u ljubavi i ona živi sa njim u Monaku.

Inače, Melina Džinović je sa pevačem Harisom Džinovićem provela više od dve decenije u braku i sa kojim je dobila dvoje dece.

Nakon razvoda se odselila iz Srbije, a ćerka Đina joj je često išla u posetu i pokazivala u kakvom lukszu se baškare.

"Odlepio je za njom"

Jedna od Mileninih prvih komšinica je Srpkinja koja je iznela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - tvrdi komšinica Melina Džinović za domaće medije.

Pričalo se da je bankrotirala

Podsetimo, kako su pisali mediji, Melina Džinović je, bankrotirala nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića.

Brend Meline Džinović, koji se bavi proizvodnjom haljina, u 2024. godini beleži najveći finansijski minus do sada - čak 3 miliona i 269 hiljada dinara, pokazuju zvanični podaci dostupni na Agenciji za privredne registre.

Veliki gubitak se dogodio nakon njenog razvoda od Harisa Džinovića.

- Melinin brend se bori sa izuzetno smanjenom potražnjom i rastućim troškovima. Luksuzna moda je skupa za održavanje, a tržište u Srbiji je ograničeno. Na sve to, njene cene su astronomske. Ja ne znam ko to može da priušti... Moram da priznam da se malo zanela! Pitanje je kako će se izvući iz ove situacije, jer su ovi minusi signal da nešto ozbiljno ne funkcioniše - rekao je izvor za domaće medije.

"Profitirala sam u životu zbog razlike u godinama"

Inače, Melina je uvek isticala da razlika u godinama nikada nije bila prepreka u njenom i Harisovom braku.

- Ja sam iz te razlike u godinama izuzetno profitirala u životu. Godine su stvar na papiru. Harisa sam upoznala kada je on uveliko imao karijeru i nisam morala da prolazim sa njim put do uspeha, više i manje uspešne pokušaje, razočaranja i nesigurnosti, što generalno prolazite sa nekim vaših godina - govorila je ranije Melina.

