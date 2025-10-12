ZAŠTO JE BAJA MALI KNINDŽA BOLJI OD SVIH OSTALIH? Dva snimka govore zbog čega je Mirko Pajčin omiljen u narodu (VIDEO)

Poznati

ZAŠTO JE BAJA MALI KNINDŽA BOLJI OD OSTALIH? Dva snimka govore zbog čega je Mirko Pajčin omiljen u narodu (VIDEO)

12. 10. 2025. u 17:55

PEVAČ Baja Mali Knindža poznat je kao izvođač koji nikada ne prihvata bakšiš, naročito u lokalima gde nastupa.

ЗАШТО ЈЕ БАЈА МАЛИ КНИНЏА БОЉИ ОД СВИХ ОСТАЛИХ? Два снимка говоре због чега је Мирко Пајчин омиљен у народу (ВИДЕО)

Foto: ATA images

To se videlo i u jednom kafiću, gde je pevao svoje hitove i atmosferu doveo do usijanja.

Naime, dok je Baja Mali Knindža pevao njemu je u jednom trenutku prišao dečko iz publike i krenuo da mu daje 50 evra, što je Baja odbio.

Knindža je nastavio da peva, a drugi momak je pokušao da mu doturi na "kvarno" bakšiš, a pevač je novčanicu od takođe 50 evra prosledio klavijaturisti.

@coversbalkan #fypシ #viral #video #balkan #balkantiktok ♬ 1 second count / when button pressed / time signal 23(1117365) - QUESS

Podsetimo, ovo nije prvi put da Baja svoj bakšiš daje drugima, a njegov gest iz Banja Luke, koji se desio početkom godine, i dalje se prepričava.

Naime, Mirko Pajčin (Baja) je na Badnji dan održao nastup ispred jedne crkve kod Banja Luke

Baja su meštani sa srpskim zastavama opkolili i veselili su se uz njegove pesme, a u jednom trenutku je jedan od prisutnih pokušao da pevaču da i bakšiš.

On je Pajčinu pokušao na čelo da zalepi 100 maraka (oko 50 evra).

Baja je novčanicu odmah skinuo sa čela i dao dečaku koji se nalazio pored njega, što je oduševilo sve prisutne.

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

