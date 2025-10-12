ZAŠTO JE BAJA MALI KNINDŽA BOLJI OD SVIH OSTALIH? Dva snimka govore zbog čega je Mirko Pajčin omiljen u narodu (VIDEO)
PEVAČ Baja Mali Knindža poznat je kao izvođač koji nikada ne prihvata bakšiš, naročito u lokalima gde nastupa.
To se videlo i u jednom kafiću, gde je pevao svoje hitove i atmosferu doveo do usijanja.
Naime, dok je Baja Mali Knindža pevao njemu je u jednom trenutku prišao dečko iz publike i krenuo da mu daje 50 evra, što je Baja odbio.
Knindža je nastavio da peva, a drugi momak je pokušao da mu doturi na "kvarno" bakšiš, a pevač je novčanicu od takođe 50 evra prosledio klavijaturisti.
Podsetimo, ovo nije prvi put da Baja svoj bakšiš daje drugima, a njegov gest iz Banja Luke, koji se desio početkom godine, i dalje se prepričava.
Naime, Mirko Pajčin (Baja) je na Badnji dan održao nastup ispred jedne crkve kod Banja Luke
Baja su meštani sa srpskim zastavama opkolili i veselili su se uz njegove pesme, a u jednom trenutku je jedan od prisutnih pokušao da pevaču da i bakšiš.
On je Pajčinu pokušao na čelo da zalepi 100 maraka (oko 50 evra).
Baja je novčanicu odmah skinuo sa čela i dao dečaku koji se nalazio pored njega, što je oduševilo sve prisutne.
