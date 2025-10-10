I OVO SE DESILO: Supruga člana "Leksington" benda se pojavila venčanici u zagrljaju drugog muškarca
PEVAČICA Nataša Stević, poznata i kao supruga Gagija iz "Leksington" benda, izazvala je lavinu komentara.
U svom novom spotu za pesmu „Gledaj anđela“, pojavljuje se u venčanici, a ono što je sve zaintrigiralo jeste scena u kojoj je u zagrljaju drugog muškarca.
Fanovi su odmah počeli da nagađaju - da li je pevačica ovom pesmom želela da otkrije nešto što se dešava iza kamera?
Spot je pun simbolike, emocija i dramatičnij kadrova, dok venčanica simbolizuje sve ono što žena prolazi kada iskreno voli i bez maske.
- Ova pesma je priča o snazi da pustiš ono što voliš, čak i kad boli. Svaka žena će u njoj pronaći deo sebe, jer sve smo bar jednom bile anđeo koji ćuti - rekla je Nataša emotivno.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
