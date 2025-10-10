OBA POSLA SE RADE SA VELIKIM ODRICANJEM: Mia Borisavljević o muzici, fitnesu i trajanju na sceni (FOTO)

ZA DOBAR izgled potrebna je nega i spolja i iznutra, ali i kontinuitet i ljubav prema sebi. Takođe, važno je da vam je stalo do vašeg sopstvenog zdravlja i a dobro osluškujete svoj organizam i znate čime ste mu „naudili“, a čime ste ga „obradovali“ i da u skladu sa tim živite. Onda izgled ne može da izostane.

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti", započinje muzička zvezda Mia Borisavljević koja je podjednako uspešna i u muzici i u privatnom poslu.

Kao što glasi stih njene pesme "Ave Cezare" - "Samo je bitno da gori", iz svakog njenog gesta oseća se životna vatra, jer je uspešna na više polja, od muzičke karijere i privatnog fitnes posla kojim se bavi sa svojom suprugom i kolegom pevačem Bojanom Grujićem. Sa obe noge čvrsto na zemlji, uvek direktna i konkretna, tokom čitavog postojanja na estradnoj sceni doživljava velike pohvale, kako na račun hitova i dobrih pesama, tako i na račun svog izgleda, ali i poslednjih šest godina, kada joj, kao majci dve devojčice Eme i Tee, mogu pozavideti na zdravom vitkom izgledu i mnoge mlađe devojke.

- Hitovi mogu da budu pesme i novog zvuka i u nekom "retro" fazonu. Dobra pesma je dobra pesma i po mom mišljenju ne postoji "ovo i ono vreme". Svako vreme donelo je neki novi trend, a hitovi su uvek ostajali. Svaki posao koji se radi, bilo da je muzika ili fitnes, zahteva neku vrstu odricanja i odličnu organizaciju, ali je prelepo i zato se i jedno i drugo sa lakoćom radi. Foto: Novosti

Svedoci smo da danas svako na neki način može da bude zvezda.

- Svakome je svoja muka najteža. Godinama sam pevala po klubovima, kafanama i diskotekama dok nisam snimila prvi album, a danas se iz kreveta preko "Tik-toka" penju na binu. Smatram da je to vreme i breme koje se promenilo, a ne da je nekome lakše ili teže. Svako može da se popne na binu, a koliko će i ko ostati na sceni, zavisi od iskustva, inteligencije, volje i snage, koju ili imate ili nemate.

