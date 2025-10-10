Poznati

OBA POSLA SE RADE SA VELIKIM ODRICANJEM: Mia Borisavljević o muzici, fitnesu i trajanju na sceni (FOTO)

Dušan Cakić

10. 10. 2025. u 21:10

ZA DOBAR izgled potrebna je nega i spolja i iznutra, ali i kontinuitet i ljubav prema sebi. Takođe, važno je da vam je stalo do vašeg sopstvenog zdravlja i a dobro osluškujete svoj organizam i znate čime ste mu „naudili“, a čime ste ga „obradovali“ i da u skladu sa tim živite. Onda izgled ne može da izostane.

ОБА ПОСЛА СЕ РАДЕ СА ВЕЛИКИМ ОДРИЦАЊЕМ: Миа Борисављевић о музици, фитнесу и трајању на сцени (ФОТО)

Foto: Novosti

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti", započinje muzička zvezda Mia Borisavljević koja je podjednako uspešna i u muzici i u privatnom poslu.

Kao što glasi stih njene pesme "Ave Cezare" - "Samo je bitno da gori", iz svakog njenog gesta oseća se životna vatra, jer je uspešna na više polja, od muzičke karijere i privatnog fitnes posla kojim se bavi sa svojom suprugom i kolegom pevačem Bojanom Grujićem. Sa obe noge čvrsto na zemlji, uvek direktna i konkretna, tokom čitavog postojanja na estradnoj sceni doživljava velike pohvale, kako na račun hitova i dobrih pesama, tako i na račun svog izgleda, ali i poslednjih šest godina, kada joj, kao majci dve devojčice Eme i Tee, mogu pozavideti na zdravom vitkom izgledu i mnoge mlađe devojke.

- Hitovi mogu da budu pesme i novog zvuka i u nekom "retro" fazonu. Dobra pesma je dobra pesma i po mom mišljenju ne postoji "ovo i ono vreme". Svako vreme donelo je neki novi trend, a hitovi su uvek ostajali. Svaki posao koji se radi, bilo da je muzika ili fitnes, zahteva neku vrstu odricanja i odličnu organizaciju, ali je prelepo i zato se i jedno i drugo sa lakoćom radi.

Foto: Novosti

Svedoci smo da danas svako na neki način može da bude zvezda.

- Svakome je svoja muka najteža. Godinama sam pevala po klubovima, kafanama i diskotekama dok nisam snimila prvi album, a danas se iz kreveta preko "Tik-toka" penju na binu. Smatram da je to vreme i breme koje se promenilo, a ne da je nekome lakše ili teže. Svako može da se popne na binu, a koliko će i ko ostati na sceni, zavisi od iskustva, inteligencije, volje i snage, koju ili imate ili nemate.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?