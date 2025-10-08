Poznati

"DRAGI MOJ TATA... NEMAM SNAGE ZA TO" Halidov sin se skrhan od bola oprašta od oca

V.N.

08. 10. 2025. u 10:30

OD Halida Bešlića, legende narodne muzike čija smrt je potresla BiH i region, emotivnim rečima na društvenim mrežama oprostio se njegov sin Dino.

Foto: ATA images/A. Ahel

 - Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino -.

Uz objavljenu grupnu fotografiju, Dino Bešlić je još napisao:

 - Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu -. Legendarni Halid Bešlić preminuo je juče nakon kraće bolesti. Iako je njegovo zdravstveno stanje bilo poznato javnosti, Bešlićev odlazak je rastužio BiH i sve zemlje regiona. Od njega se porukama opraštaju brojne kolege, sportisti, političari, ali i ljudi iz naroda.

