KOMPLETNA PORODICA NA OKUPU: Tašketova ćerka iz prvog braka Jelena se po prvi put pojavila u javnosti, tu su Viki, slavljenik Andrej i Nermin

06. 10. 2025. u 21:22

Muzička zvezda Viki Miljković zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom napravila je slavlje povodom punoletstvo sina Andreja.

Prvi put se javno pojavila i Tašketova ćerka Jelena, koju je Viki predstavila okupljenim medijima.

- Sad smo svi kompletno, porodično izašli. Sa nama je i Tašketova ćerka, Jelena, kao i Andrejeva sestra - rekla je Viki

Jelena je blistala u crnoj haljini pripijenoj uz telo sa jednim golim ramenom i nije skidala osmeh da lica.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

