ORIGINALNI MURAL POSVEĆEN BENDU: Fanovi iznenadili Dražena Žerića Žeru i ekipu grupe "Crvena jabuka" (FOTO)

NAKLONOST publike muzici čuvene grupe "Crvena jabuka" ne prestaje da iznenađuje i posle četiri decenije koliko postoje na muzičkoj sceni.

Uoči velikih beogradskih koncerata ,koji će se održrati 13. i 14. novembra u Plavoj dvorani Sava centra, u skejt parku kod Ušća osvanuo potpuno originalan mural posvećen legendarnom sastavu, na kom je vešto naslikan simbol benda - velika crvena jabuka i broj četiri koji uz jabuku simbolično označava 40 godina benda.

Jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora, uveliko se, u okviru turneje povodom obeležavanja četiri decenije karijere tokom koje obilazi 40 gradova širom regiona i Evrope. Foto: Privatna arhiva

Neće to biti novo iskustvo za bend koji je navikao da puni velike hale širom sveta, Evrope i regiona, te je sasvim izvesno da će publika u višesatnom programu uživati uz brojne pesme iz njihove četiri decenije duge karijere.

Pevač i frontmen "Crvene jabuke" uoči susreta sa prestoničkom publikom, za "Večernje novosti" je istakao da je svaki koncert je nova bajka.

- Ljubav nam je najpotrebnija, celi svet u jednoj kolevci, ljubav je veličanstvo kom služimo svih ovih četrdeset godina, koliko trajemo - rekao je Dražen i dodao da očekuje kao i uvek posebnu atmosferu na koncertima.

- Čekaju nas dve beogradske noći u punom sjaju sa izborom pesama od 1985. do 2025. godine, za sve nas, pa i za mene, koji smo odrastali uz Crvenu jabuku. Foto: Darko Cvetković

Muzičari ogromne muzičke kilometraže odsviraće sve do jednog poznate hitove među kojima su "Tugo nesrećo", "Volio bih da si tu", "Nekako s proljeća", "Ima nešto od srca do srca", "Tuga ti i ja", "Bježi kišo s prozora", "Dirlija" i mnogo drugih iz opusa bogatog sa preko 200 pesama.

