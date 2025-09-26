PUBLIKA U DELIRIJUMU: "Leksington" bend priredio i drugo muzičko veče u prestonci, pored trećeg, sledi i četvrti koncert (FOTO)
"LEKSINGTON" bend večeras je održao drugi od tri planirana koncerta u beogradskom Sava centru, ali zbog ogromnog interesovanja publike najavljen je i četvrti datum. 13. decembar.
Publika je uživala u bezvremenskim hitovima kao što su „Potraži me“, „Kako je, tako je“, „Donesi“, „Dobro da nije neko veće zlo“ i „Balkanska pravila“. Publika je bend pozdravila gromoglasnim aplauzom, a momci iz benda su odmah uzeli instrumente u ruke i napravili atmosferu koja će se dugo prepričavati.
Posebne ovacije izazvale su emotivne balade „Cvijeće“ i „Miris karmina“, dok su nove aranžmane starih pesama fanovi dočekali horskim pevanjem.
Frontmen Bojan Vasković kroz osmeh je poručio:
„Očigledno nas neće pustiti da idemo kući. Rekao sam menadžmentu da nam spreme krevet u bekstejdžu - izgleda da ćemo u Sava centru živeti do Nove godine - izjavio je Bojan.
Gost na koncertu, bili su njihove kolege: Nenad Knežević, Saša Kovačević i Sergej Ćetković.
Njegova šala izazvala je salve smeha i aplauza, a emocija i energija u publici još jednom su potvrdile zašto je Lexington bend jedan od najvoljenijih domaćih sastava.
Četvrti koncert 13. decembra biće vrhunac ovog muzičkog spektakla, a sudeći po tempu prodaje ulaznica, i taj datum će vrlo brzo biti rasprodat.
