SA VAMA SMO 20 GODINA: "Leksington" bend u Beogradu "završava" regionalnu turneju (FOTO)
MUZIČKI sastav "Leksington" održao je večeras prvi od tri solistička koncerta u Plavoj dvorani Sava centra u okviru turneje "Dođi ove noći".
Momci iz Lexington benda istakli su da su ponosni na to što vide dosta mladih na svojim koncertima.
- Brzo je prošla ova turneja, stižemo do kraja i jako smo zadovoljni. Veliki nam je kompliment kada nam kažu da smo jedan od omiljenih bendova i kada vidimo u publici i mlade i stare ljude, to je smisao bavljenja ovim poslom - rekli su oni.
Nije tajna da su oni veliki prijatelji sa Aleksandrom Prijović sa kojom su snimili i duet, a sada su rekli da su sa njom u kontaktu, te da su joj čestitali na ćerkici koju je nedavno donela na svet.
- Čuli smo se sa Aleksandrom Prijović, čujemo se često. Nažalost, neće moći da dođe ovoga puta iz najradosnijeg i najlepšeg razloga. Nadamo se da će uskoro doći da bude ili gost u publici ili na bini, to kako ona odluči - rekli su oni između ostalog.
