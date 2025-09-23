ON ĆE ZAUVEK ŽIVETI KROZ NAŠE PESME: Ivana Selakov se emotivnom porukom obratila publici (FOTO)

U NEDELjU, 21. septembra, Ivana Selakov je nastupila u prepunoj hali u Obrenovcu, na koncertu koji je održan u znak sećanja na prerano preminulog pevača Darka Radovanovića.

Foto: Matija Popović

Publika je emotivno reagovala, a trenutak kada je Ivana izvela njihov vanvremenski hit ostao je urezan svima u sećanju.

- Darko je za mene bio veliki čovek i veliki umetnik. Srećna sam što imamo pesmu koja će nas zauvek spajati, on će zauvek živeti kroz naše pesme - rekla je Ivana publici, a samo dan ranije, u subotu uveče, više desetina hiljada ljudi pevalo je u glas sa Ivanom u Vršcu, gde je napravila pravi spektakl. Foto: Matija Popović

- Uživala sam. Vršac je sa mnom pevao u glas i to je energija koju nikada neću zaboraviti - poručila je pevačica za naš list.

Ono što njeni fanovi sa nestrpljenjem čekaju je 7. novembar kada ce Ivana održati svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani. Tim povodom, proslaviće i značajan jubilej, 20 godina uspešne karijere tokom koje je izgradila status jedne od najcenjenijih pop zvezda na našoj sceni. Foto: Matija Popović

Koncert u Beogradu biće prilika da publika uživa u svim njenim hitovima, ali i da zajedno sa Ivanom prođe kroz dve decenije muzike, emocija i sećanja.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde