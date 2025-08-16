MIA BORISAVLJEVIĆ ZA "NOVOSTI": Lepota je odraz unutrašnje sreće (FOTO)

VAŽNO je biti svoj i pronaći svoj put. Svako od nas mora i danas, i sutra, da ima jasan cilj u životu, kao i stav i sigurnost u sebe. Jer, niko nam drugi neće pomoći, ako mi sami sebi to ne učinimo.

Foto: Privatna arhiva

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti", započinje muzička zvezda Mia Borisavljević koja je podjednako uspešna i u muzici i u privatnom poslu.

Poslednji singl "Noromalna" objavila je pre godinu dana, a na pitanje da li uskoro planira da snimi novu pesmu, Mia kaže:

- Ne brojim mesece dane i godine od pesme do pesme, nego objavljujem kada imam šta da ponudim mojoj publici. Ne ulazim „u trku“ sa vremenom. Važnije mi je da kada se pojavim, da to ima težinu i da se moje pesme slušaju istim intenzitetom. Foto: Privatna arhiva

*Kako birate pesme?

- Vodila sam se unutrašnjim osećajem. Ako obradujem dete u sebi, znam da sam na dobrom putu. Intuicija me nikad nije prevarila i ne samo kada su pesme u pitanju, generalno je tako u životu. Narod me je zavoleo i pre ere društvenih mreža, kada su mogli da me vide samo na televiziji i na koncertima, slušali moje pesme i dolazili na nastupe i to je najvažnije za svakog pevača.

*S obzirom na to da važite za jednu od najstilizovanijih osoba na muzičkoj sceni, koji je vaš stav o tome šta čini čoveka: odelo, aksesoar ili nešto treće?

- Sebe tako ne doživljavam i ne znam da li je to tako, ali samo znam da kad god se nisam osećala lepo u nečemu, džaba mi je bilo svako odelo, čak mi je i šminka spadala i frizura nije „slušala“. Ali kada sam dobro i srećno, uvek su hvalili moj izgled bez obzira šta sam obukla.

*Vodite računa o svom izgledu, uspešno vodite vaš fitnes centar koji ima lokale širom Srbije. Šta je tajna dobrog izgleda?

- Za dobar izgled potrebna je nega i spolja i iznutra, ali i kontinuitet i ljubav prema sebi. Takođe, važno je da vam je stalo do vašeg sopstvenog zdravlja i a dobro osluškujete svoj organizam i znate čime ste mu „naudili“, a čime ste ga „obradovali“ i da u skladu sa tim živite. Onda izgled ne može da izostane.

*Suprug Bojan i vi ste roditelji dve devojcice Eme i Tee. Čemu ih učite i kako ih vaspitavate?

- Bojan i ja smo slično vaspitani i imamo jake i čvrste temelje iz porodice. Primere svojih roditelja koji su se voleli do kraja života ili se vole i dan-danas i žive i sve dele zajedno, kao i da su rođene sestre i porodica svetinja. Vera u Boga i ljubav prema svojim bližnjima i u dobru i u zlu. Bitno je da deca budu mentalno i duhovno zdrava, da bi sa lakoćom razumela i podnosila sve izazove u životu. Foto: Privatna arhiva

UVEK JE BILO DOBRE I LOŠE MUZIKE

*ŠTA nedostaje današnjoj muzici?

- Uvek je bilo dobre i loše muzike, i nekada i sada, nema razlike. Danas ima mnogo lepe i interesantne muzike. Bilo je pogodaka i promašaja, tako da ako gledamo u globalu, jedino mogu da kažem da ima više izvođača i pesama, pre nego da nešto nedostaje.