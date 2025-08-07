Poznati

SIMBOLIKA MUZIČKOG ROĐENDANA: Ana Bekuta duplirala druženje sa fanovima (FOTO)

Dušan Cakić

07. 08. 2025. u 17:50 >> 18:11

NAKON što je prvi koncert zakazan za 6. septembar rasprodat u rekordnom roku, legendarna pevačica narodne muzike Ana Bekuta je odlučila da publici priredi još jedno nezaboravno veče povodom 40 godina karijere

Foto: Dejan Milićević

Pored koncerta na svoj rođendan, nastupiti i dan kasnije na istom mestu, 7. septembra.

Dva uzastopna nastupa u jednoj od najprestižnijih koncertnih dvorana samo su još jedan dokaz koliko publika voli i poštuje muzičku divu, čiji su hitovi obeležili mnoge mladosti.

- Sve ove godine želela sam da dočekam rođendan s publikom. Sada nema pravila, jedva čekam da pevam na koncertu. Prvi put sam uzela nešto čime bih želela da se predstavim publici za svojih 40 godina karijere. U priču je ušao i profesor glume, koncert će biti skroz drugačiji – istakla je Ana za „Večernje novosti“.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by koncerti (@koncerti.srbija)

Kako smo saznali da Ana priprema pravi vizuelno-scenski spektakl, a u tome joj pomaže glumac i reditelj Milorad Miki Damjanović.

