SIMBOLIKA MUZIČKOG ROĐENDANA: Ana Bekuta duplirala druženje sa fanovima (FOTO)
NAKON što je prvi koncert zakazan za 6. septembar rasprodat u rekordnom roku, legendarna pevačica narodne muzike Ana Bekuta je odlučila da publici priredi još jedno nezaboravno veče povodom 40 godina karijere
Pored koncerta na svoj rođendan, nastupiti i dan kasnije na istom mestu, 7. septembra.
Dva uzastopna nastupa u jednoj od najprestižnijih koncertnih dvorana samo su još jedan dokaz koliko publika voli i poštuje muzičku divu, čiji su hitovi obeležili mnoge mladosti.
- Sve ove godine želela sam da dočekam rođendan s publikom. Sada nema pravila, jedva čekam da pevam na koncertu. Prvi put sam uzela nešto čime bih želela da se predstavim publici za svojih 40 godina karijere. U priču je ušao i profesor glume, koncert će biti skroz drugačiji – istakla je Ana za „Večernje novosti“.
Kako smo saznali da Ana priprema pravi vizuelno-scenski spektakl, a u tome joj pomaže glumac i reditelj Milorad Miki Damjanović.
