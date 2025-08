"ZBOG TOGA NE ČITAM KNJIGE": Rada Manojlović objasnila zašto ih ne uzima u ruke

POZNATA pevačica Rada Manojlović rešila je da objasni zbog čega nikada ne čita knjige.

Foto: Privatna arhiva

Na pitanje koju knjigu je poslednju pročitala, Rada Manojlović je imala malo duži odgovor, pa je sve natenane objasnila.

Ju, ja i knjige, knjige i ja... Ja nemam koncentraciju! Nisam smirena i ja, kad čitam knjigu, meni je sve to izgubljeno vreme, ali čekaj da obrazložim zašto... Inače, imam milijardu knjiga i ja sve počnem i meni to ništa nije interesantno. Ja u stvari i ne znam šta želim od života, možda imam pogrešne knjige, ne znam. Sestra mi je donela neke bog te pita, sve nešto psihologija nešto... Meni sve to kreni-stani, natežemo se knjiga i ja ko će duže... - rekla je iskreno Rada.

- Više volim film ili da je neka knjiga adaptirana kroz film. Obrazloženje je to što ja noću mnogo radim i mene opušta nešto drugo. Stalno čkiljim u telefon i još mi samo fali da uzmem knjigu i oslepim totalno - rekla je potom Manojlovićeva u emisiji "Bez filtera".

PRIZNALA: "NE MOGU DA SE SREĐUJEM"

- Htela sam da glumim Pamelu Anderson, kako ona u poslednje vreme ide bez šminke svuda... Evo me u potpuno opuštenom izdanju, vruće je, ne mogu sređivanje, štikle... Evo, jedan tinejdž fazon! Imam problem da se pojavim bez šminke, imam... Nisam ja ružna, već sam neispavana! Kad se dobro naspavam, druga priča! - kazala je nedavno Rada Manojlović na jednom događaju pred našim kamerama.

- Naporan mi je tempo, mnogo radim, ne pamtim kad mi je ovako bilo, ne znam gde se nalazim! Bolje da se ne našminkam, nego da dođem kako ja znam da se sredim! (smeh) - navela je pevačica tad za "Blic".

(Blic.rs)