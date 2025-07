JOŠ SEDAM DANA DO KONCERTA GUNS N' ROSES U BEOGRADU: Legendarni bend stiže na Ušće 18. jula u punom sastavu, uz specijalne goste

BEOGRAD je u završnoj fazi priprema za jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja godine – koncert legendarne američke grupe Guns N’ Roses, koji će se održati u petak, 18. jula na Ušću.

Foto: Guns N' Roses

Tačno sedam dana ostalo je do spektakla koji će na obalu Save dovesti desetine hiljada fanova iz Srbije, regiona i šire.

Ono što ovaj koncert čini posebnim jeste činjenica da će Axl Rose, Slash i Duff McKagan u srpskoj prestonici po prvi put nastupiti zajedno – u punom sastavu, a veče će otvoriti specijalni gosti – legendarni hip-hop sastav Public Enemy, poznat po snažnom političkom izrazu i kultnom statusu u istoriji rep muzike. Time će publika dobiti priliku da prisustvuje susretu dve muzičke sile koje su oblikovale globalni zvuk poslednjih decenija.

Guns N’ Roses je bend koji je od samih početaka - svojim prvim albumom, Appetite for Destruction, srušio sve dotadašnje rekorde – prodat je u više od 30 miliona primeraka, i do danas ostaje najprodavaniji debi album u istoriji američke muzike. Upravo sa tog albuma potiču pesme koje su obeležile čitave generacije – Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine i Paradise City.

Organizatori Skymusic i Live Nation najavljuju vrhunsku produkciju, pažljivo biranu set-listu i atmosferu koja prevazilazi klasičan koncertni okvir, a ulaznice se i dalje mogu naći putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput gore pomenutog Appetite for Destruction, ali i Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.