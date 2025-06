DŽEF BEZOS I LOREN SANČEZ NISU ŠTEDELI NOVAC: Ove svetske zvezde nastupiće na venčanju milijardera, otkrivena i cifra honorara (VIDEO)

Ser Elton Džon predvodiće niz spektakularnih nastupa na venčanju milijardera Džefa Bezosa i njegove izabranice Loren Sančez, otkrivaju izvori za Daily Mail.

Slavni pevač, poznat kao ""Rocket Man"", ima stan na ostrvu Đudeka u Veneciji, na samo nekoliko minuta vožnje brodićem od mesta održavanja svadbenih događanja širom grada.

Lejdi Gaga među zvanicama – i na bini

Pored Eltona, nastupiće i Lejdi Gaga (39), koja je inače bliska prijateljica pevača — čak je i kuma njegovoj deci. Izvori tvrde da su upravo Bezos i Sančez lično zamolili Gagu i Eltona da nastupe na svadbenoj proslavi.

Dvoje umetnika već imaju nekoliko zajedničkih pesama, uključujući Hello Hello i Shine From Above.

Nastupi vredni miliona

Prema informacijama izvora, angažovanje Eltona Džona moglo bi da košta Bezosa oko milion funti — možda i više. Isto važi i za Gagu.

Venčanje kao iz bajke

U privatnom vrtu hotela, okruženom zidom visine tri metra, osoblje je ceo dan postavljalo šatore za vikend pun svečanosti. Daily Mail otkriva da je Bezos iznajmio ceo hotel – isti onaj u kojem su se venčali Džordž i Amal Kluni – za 48 zvanica.

Ogroman broj obezbeđenja bio je raspoređen oko objekta – po pet-šest ljudi na svakom ulazu.

(Kurir)