GLASAĆU ZA NJEGA MEĐU PRVIMA: Šejla Zonić podržala Princa pred Evroviziju

PBEDNICA muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ Šejla Zonić oglasila se na dan drugog polufinala Evrovizije i javno pružila podršku ovogodišnjem predstavniku Srbije na Pesmi Evrovizije, Princu.

Foto: Nikola Glišić

Ova talentovana pevačica izrazila je želju da njen kolega ostvari što bolji rezultat, uz nadu da bi to mogla biti i pobeda.

-Mi smo i prijatelji, a to znači da ću sigurno glasati za njega i to među prvima. Princ ima posebnu harizmu i sjajan glas. Nadam se da će Evropa to prepoznati i da ćemo se svi zajedno radovati njegovom uspehu- poručila je Šejla za Grand. Foto: Profimedia

Pevačica nije krila razočaranje što Bosna i Hercegovina ni ove godine nema svog predstavnika na prestižnom muzičkom takmičenju.

-Žao mi je što BiH još uvek nije deo Evrovizije. Volela bih da nas ponovo vidim na toj sceni- konstatovala je pobednica „Zvezda Grada“ i otkrila da priželjkuje da jednog dana i sama bude deo evrovizijske scene.

– Bila bi mi čast da još jednom predstavljam svoju zemlju na Evroviziji, jednom kvalitetnom i interesantnom pop pesmom- priznala je talentovana pevačica. Foto: Nikola Glišić

Podsetimo, Šejla je već imala priliku da predstavlja svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, na Expo2020 festivalu u Dubaiju, izvodeći sevdah.

U videu ispod poslušajte duet Šejle Zonić i Princa.

(GRAND)