"KAD JE PEVAO, TO JE BIO SUSRET SA ANĐELIMA" Ovako je Zoran Kalezić pričao o kumu Tomi Zdravkoviću - NJegova duša je bila ogromna

POKOJNI pevač Zoran Kalezić bio je i kum Tome Zdravkovića.

Foto: Aleksa Stanković/V. Danilov

- Nije ni čudno što je on tako poseban. Toma nije bio klasičan narodnjak, on je čovek Bogom dan za muziku. Jednostavno je bio poseban. Njegova duša je bila ogromna. On nije pevao kad mu se ne peva, ali kad je pevao to je bio susret sa anđelima - rekao je Zoran Kalezić svojevremeno za "Balkan info".

Zoran Kalezić preminuo je početkom 2023. godine.