PREMIJERA "FANTOMA IZ OPERE" 22. APRILA UZ AFTER PARTY I SUSRET SA GLUMCIMA: Stižu prestižna imena svetske muzičke scene

NAJPOZNATIJI svetski mjuzikl “Fantom iz opere” uskoro stiže u Beograd.

Foto: Broadway Entertaiment Group

Premijera je zakazana za 22. april u 20 časova u Sava centru, a svi posetioci koji će imati ulaznice za premijeru dobiće ekskluzivnu priliku da prisustvuju After party žurci na kojoj će se pojaviti i glumci mjuzikla. To će biti jedinstvena prilika da se obožavaoci susretnu sa glumcima i da se doživi pravi ugođaj svetskog vrhunskog događaja.

“Fantom iz opere” u originalnom izvođenju sa Brodveja je prilika koja se neće ponoviti u našoj zemlji u skorije vreme. Ovaj mjuzikl u svojoj spektakularnoj verziji na engleskom jeziku održava se od 22. do 29. aprila 2025. godine, u Sava centru. Ulaznice su dostupne na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Uz glumačku ekipu i tim sa više od 100 članova, spektakularnu scenografiju, impresivne specijalne efekte i više od 230 kostima stižu vrhunski izvođači i orkestar uživo. U ulozi Fantoma je britanski muzičar, glumac i kompozitor Nadim Naman, poznat po svojim nastupima na Vest Endu i u Rojal Albert Holu. Nastupao je na evropskoj turneji Roda Stjuarta i na koncertu Eltona Džona posvećenom princezi Dajani na Vembliju. U ulozi Kristin naći će se australijski sopran Džordža Vilkinson, koja je 2019. osvojila pretižnu nagradu takmičenja “Herald Sun Aria”. Glumica sa moćnim glasom, Lara Martins iz Portugala, tumači lik Karlote – Lara je dobitnica Doniceti nagrade i brojnih nagrada za najbolje pevače na španskom i portugalskom jeziku. Dagi Karter iz Velike Britanije tumači lik Raula – on je nastupao u brojnim značajnim dvoranama, među kojima su Rojal Albert Hol, Savoj, Vembli arena.

“Fantom iz opere” je najnagrađivaniji mjuzikl Endrua Lojda Vebera, sa preko 70 prestižnih nagrada, uključujući 4 Olivije i 7 Toni nagrada. Pogledalo ga je više od 160 miliona ljudi širom sveta u 46 zemalja, 195 gradova i na 18 jezika. Zasnovan na romanu Gastona Lerua, mjuzikl “Fantom iz opere” smešten je u Pariz devetnaestog veka, gde muzički genije poznat samo kao „Fantom” vreba duboko ispod Pariske opere. Očaran talentom i lepotom mlade sopranistkinje, Kristin, Fantom je uvlači u svoj svet kao svoju učenicu i fatalno se zaljubljuje u nju. Ne znajući za Kristininu ljubav prema Raulu, Fantomova opsesija postavlja scenu za dramatičan sudar ljubomore, ludila i strasti.

“Fantom iz opere” dolazi u Beograd uz produkciju Broadway Entertainment Group, a publici ga predstavljaju Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group. Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs