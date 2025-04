I DA IMAM STO ŽIVOTA: Vesna Zmijanac na koncertu u Sofiji oduševila sve prisutne (FOTO)

FOLK diva Vesna Zmijanac održala je sinoć veliki solistički koncert „I da imam sto života“ u glavnom gradu Bugarske, u Sofiji, u velikoj dvorani „NDK“.

Na nastup je došla vidno raspoložena u svom stilu, a atmosfera, samo kakvu Vesna zna da napravi, bila je uzavrela.

Muzičku legendu je u glavnom gradu Bugarske čekalo mnogo hiljada ljudi, ne bi li videli svoju kraljicu i uživali u njenim hitovima.

Jedna od najvećih folk zvezda bivše Jugoslavije koncert je otpočela everginom „Svatovi", a tokom veličanstvene muzičke noći, fanove je podsetila na njene velike hitove kao što su „Kazni me, kazni", „Kunem ti se životom", „Eh, da je istina", „Ni majka, ni žena", „Malo po malo", „Šta ostane kad padnu haljine", kao i na numeru „Sto života" po kojoj koncert nosi naziv, ali i druge.

Specijalni gosti na Vesninom koncertu bili su Boban Zdravković, ali i njene mlađe kolege – Milica Jokić i Aleksandar Misojčić Ksander.

- Bugari me vole, ali i ja njih. Puno mi je srce bilo, jer su znali svaku pesmu od prve do poslednje reči. Kada sam počela da pevam prve stihove „Jorgovana“ i „Sto života“, oni su sami otpevali cele pesme do kraja. Bila sam oduševljena takođe, time što, kada sam krenula sa „Ovo u grudima“, pali su bukvalno u trans, takođe su je celu otpevali, da ni stih te pesme nisam ni izustila – istakla je Vesna za „Večernje novosti“, a ni Ksander nije krio sreću što je bio Vesnin gost.

- Vesna je regionalna zvezda i meni je čast da sam deo njenog solističkog koncerta. Nastupio sam kao prvi gost, bio sam jako uzbuđen, ali publika je sjajno reagovala i bilo je pravo zadovoljstvo da otpevam nekoliko pesama za njih. Čest sam gost u Bugarskoj i ptice na grani znaju koliko se radujem njihovoj publici, tako da je sam osećaj bio neopisiv. Bila je sve vreme iza bine i pomno pratila moj nastup. Ona je legenda, ljudi je u Bugarskoj obožavaju. Imao sam malo i tremu, moram da priznam, ali sve je to zbog svesne odgovornosti jer ne želim da razočaram publiku.

Skoro više od tri sata, koliko je trajao koncert, se pozdravila sa fanovima koji su skandirali njeno ime i pozdravili su je ogromnim aplauzom, te nema sumnje da su se Vesnini fanovi dobro proveli i da će ovaj koncert dugo pamtiti.