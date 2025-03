VELIKI POVRATAK ZVEZDE DEVEDESETIH: Ela Bi na snimanju sa čuvenim influenserom (FOTO)

BRANKICA Cebalović, alijas Ela Bi koja je devedesetih bila jedna od najvećih zvezda u Srbiji i šire, posle pauze duge više decenija vraća se na scenu u velikom stilu.

Spot je sniman u jednom beogradskom klubu, a pevačic je izgledala jednako lepo i atraktivno kao pre dvadeset i višegodina, što možete videti na fotografijama. Za "Večernje novosti" otkrila je šta se trenutno dešava kod nje.

- Iako sada živim u Nemačkoj, za Srbiju me vezuju najlepše uspomene. Radujem se što sam opet ovde i što me publika nije zaboravila. Drago mi je što ima sve više koncerata na kojima se izvodi muzika devedesetih i što publika zna sve pesme. Moja nova pesma "Opium" je u mom stilu, pevljiva i puna pozitivne energije. Jodžir je ovoj pesmi dao moderan pečat. On je momak ovog vremena i mislim da će se publici dopasti naša zajednička energija. Pesmu smo snimili u produkciji Ace Sofronijevića, a spot potpisuje Dejan Milićević. Energija na snimanju bila je sjajna i to mi je znak da će pesma biti hit u diskotekama. Hvala i autoru, tekstopiscu Zoranu Milinčiću, koji je me je motivisao da se sa ovom pesmom vratim na muzičku scenu i opet probudio u meni onu iskru koja oduvek sija - istakla nam je dens zvezda, a Zoran Milinčić je dodao:

- Ela i dalje ima istu energiju i čaroban glas koji može da iznese svaku pesmu. U duetu sa Jodžirom pomeriće svoje granice i verujem da će pesma pokupiti sve moguće simpatije kod publike".

I dok publika sa nestrpljenjem čeka veliki povratak jedne od najvećih zvezda devedesetih, narod i dalje sluša njene stare hitove poput "Ajkule" i "Kamikaze". Podsetimo, Ela Bi je u braku sa Ljubom Cebalovićem, nekadašnjim članom takođe popularne grupe "Bit Strit". Imaju četvoro dece, a kako su mališani porasli, ona je odlučila da se vrati svojoj prvoj ljubavi, muzici. Kako saznajemo, pesma i spot "Opium" ugledaće svetlost dana do kraja marta.