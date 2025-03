IZNENADA UMRO SRĐAN ŠVELJO: Poznati stilista i di-džej preminuo u 56. godini

STILISTA i di-džej, Srđan Šveljo, preminuo je u 56. godini.

Foto privatna arhiva

Bio je modni stilista i urednik mode u mnogobrojnim prestižnim časopisima. Osnivač je UrbanLooka, jedinstvenog modnog bloga na našim prostorima, stojao iza umetničke ideje koja se zove FUN FUN kolaži. Bio je i dugogodišnji muzički urednik In radija, a radio je na Radio Novom Sadu i bio veliki deo priče o počecima Serbia Fashion Weeka.

Dugo godina bio je aktivan na alternativnoj muzičkoj sceni grada, sarađivao je sa Exit festivalom, trudio se da promoviše neku drugačiju, pozitivnu energiju, kako kroz muziku koju je “vrteo”, tako i kroz svoju modnu priču i stajlinge.

– U Novi Sad sam došao 1988. godine, na fakultet. Već tada mi se dopao grad, imao je mnogo lepih mesta za izlaske, “Atrijum”, “Rupa”, “Miš”, “ Đava”, “Madona”... To su klubovi koji su obeležili taj period boravka u gradu. Kasnije odlazim u Sarajevo, ali se zbog rata vraćam. Godine 1994. ponovo dolazim u ovaj grad u kome ostajem do dan-danas. Volim ovaj grad... – pričao je o Novom Sadu on.

Muziku je puštao od 1997. godine i tada je sebi dao nadimak Đ Fanatik, po istoimenom butiku u kom je radio u tom periodu.

– Muzika je definitivno broj jedan u mom životu. Često me pitaju – moda ili muzika, a moj odgovor je “definitivno muzika” – kazao je, davne 2017. godine.

